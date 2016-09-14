"Хюндай Мотор Украина" запустила социальный проект для повышения уровня культуры вождения на дорогах

Киев. 14 сентября. УНИАН. Компания "Хюндай Мотор Украина" запустила социальный проект "H-road" для повышения уровня культуры вождения и безопасности на дорогах.

Об этом в ходе презентации проекта в информагентстве УНИАН сообщил председатель региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Company CIS & Eastern Europe Regional Headquarters Mr.Jeong (Мистер Чонг).

"Я очень рад объявить о начале в Украине, которая является одним из основных рынков в этом регионе, этого социального проекта. Признавая важность повышения уровня безопасности на дорогах, «Хюндай» запускает проект "H-road", целью которого является повышение культуры вождения на украинских дорогах, а также повышение уровня взаимоуважения среди водителей", - сказал Мистер Чонг.

Кроме того, он отметил, что еще одной целью проекта является помощь украинским детям-сиротам. По его словам, проект предоставит возможность таким детям получить бесплатное обучение в разных сферах, в частности, IT, вождению, дизайну и др.

Финансирование проекта, по словам Мистера Чонга, будет осуществляться за счет продажи специальных стикеров, разработанных украинским брендом GAPCHINSKA, которые участники проекта смогут наклеить на свои авто.

Как уточнил генеральный директор "Хюндай Мотор Украина" Игорь Гладковский, цена стикеров, которые станут визуализацией проекта, составит 20 грн и их можно будет купить в официальных дилерских центрах "Хюндай". Кроме того, по словам Игоря Гладковского, наличие данного стикера даст возможность автовладельцам получить скидку на обслуживание и запчасти в сервисных центрах компании Хюндай.

"Цена 20 грн - абсолютно номинальная. Кто хочет помочь больше, может зайти на нашу страничку и там нет никаких ограничений", - сказал Гладковский.

По его словам, проект будет длиться с сентября 2016 года по март 2017 года, а итоги проекта будут оглашены в мае следующего года.

Как отметила соучредитель и председатель правления благотворительного фонда "Благомай", который будет передавать собранные средства непосредственно детским домам, Татьяна Скрыгина, на попечении фонда находится более 30 детских домов по всей Украине, из которых ежегодно выпускается несколько сотен детей, которым необходимо обучение.

"Мы хотим сейчас обучить хотя бы 50 детей. Если у нас получится больше - будет больше. Но я думаю, мы будем привлекать средства и пожертвования не только от компании "Хюндай", а также будем привлекать общественность", - сказала Татьяна Скрыгина.

Как резюмировал Игорь Гладковский, количество детей будет ограничено объемом вырученных с помощью этого проекта средств.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство финансов Украины предложило в следующем году уменьшить количество академических стипендий, которые выплачиваются студентам за успеваемость, и увеличить количество стипендий, выплачиваемых студентам из малообеспеченных семей. По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, сегодня 70% учащихся на бюджете студентов получают стипендии, которые выдаются всем, у кого средний бал выше 4. А социальные стипендии для детей-инвалидов, сирот и других льготных категорий получают менее 6% студентов.