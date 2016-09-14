Потери бюджета от отмены спецрежима НДС для аграриев превысят ожидаемый положительный эффект – народный депутат

Киев. 14 сентября. УНИАН. Потери бюджета от отмены специального режима налога на добавленную стоимость для агропроизводителей, которая, согласно Налоговому кодексу, произойдет в 2017 году, превысят ожидаемый Министерством финансов положительный эффект для казны, поскольку этот шаг негативно отразится на предприятиях животноводства, садоводства и овощеводства.

Об этом на круглом столе в рамках проекта УНИАН-АГРО сообщила народный депутат от фракции «Самопомич», член Комитета парламента по налоговой и таможенной политике Татьяна Острикова.

«Нужно объединяться профильным ассоциациям и бизнесу с депутатами, которые готовы это поддерживать, и на цифрах объяснять, что в результате мы можем потерять намного больше, чем какие-то временные недополучения бюджета», - сказала Острикова.