Сельхозпроизводители в январе-июле задекларировали 5,8 млрд грн НДС – Фискальная служба

Киев. 14 сентября. УНИАН. Сельскохозяйственные производители после частичной отмены специального режима взимания налога на добавленную стоимость в 2016 году в январе-июле задекларировали 5,8 млрд грн НДС, из которых 3,2 млрд грн подлежат уплате в бюджет, притом что за весь 2015 год они аккумулировали на спецсчетах 100% НДС в сумме 43,2 млрд грн.

Об этом на круглом столе в рамках проекта «УНИАН-АГРО» сообщил заместитель директора департамента налогов и сборов юридических лиц Государственной фискальной службы Станислав Бескидевич.

«В 2016 году в связи с изменениями налогового законодательства с января по июль сельхозпроизводителями было задекларировано 5,8 млрд грн, из которых 3,2 млрд грн назначены к уплате в государственный бюджет, а 2,6 млрд грн они оставили в своем распоряжении», – сказал Бескидевич.

Он также сообщил, что в 2013 году в распоряжении сельхозпроизводителей оставлено 13,7 млрд грн, а в 2015 году – уже 43,2 млрд грн.

«Часто предоставленные государством многомиллиардные льготы использовались недобросовестными плательщиками, включая этих сельхозпроизводителей, в разных схемах уклонения от налогообложения», – добавил Бескидевич.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, частично отменив специальный режим взимания НДС для агропроизводителей, согласно которому весь начисленный налог они оставляли на своих счетах для развития производства.

В 2015 году представители Минагропрода неоднократно заявляли, что полная отмена спецрежима НДС выведет из оборота сельхозпроизводителей 20 млрд грн. Особенно негативно грядущая в 2017 году отмена льгот отразится на состоянии животноводческой отрасли. Но Кабмин идет на отмену этой поддержки отрасли в связи с требованием Международного валютного фонда.

Иностранные торговые партнеры Украины считают спецрежим НДС несогласованным преимуществом нашей страны в торговле.