Сільгоспвиробники у січні-липні задекларували 5,8 млрд грн ПДВ – Фіскальна служба

Київ. 14 вересня. УНІАН. Сільськогосподарські виробники після часткового скасування спеціального режиму справляння податку на додану вартість в 2016 році в січні-липні задекларували 5,8 млрд грн ПДВ, з яких 3,2 млрд грн підлягають сплаті до бюджету, при тому що за весь 2015 рік вони акумулювали на спецрахунках 100% ПДВ в сумі 43,2 млрд грн.

Про це на круглому столі в рамках проекту «УНІАН-АГРО» повідомив заступник директора департаменту податків і зборів юридичних осіб Державної фіскальної служби Станіслав Бескидевич.

«У 2016 році у зв'язку зі змінами податкового законодавства з січня по липень сільгоспвиробниками було задекларовано 5,8 млрд грн, з яких 3,2 млрд грн призначено до сплати до державного бюджету, а 2,6 млрд грн вони залишили у своєму розпорядженні», – сказав Бескидевич.

Він також повідомив, що у 2013 році в розпорядженні сільгоспвиробників залишено 13,7 млрд грн, а в 2015 році – вже 43,2 млрд грн.

«Часто надані державою багатомільярдні пільги використовувалися несумлінними платниками, включаючи цих сільгоспвиробників, у різних схемах ухилення від оподаткування», – додав Бескидевич.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, частково скасувавши спеціальний режим справляння ПДВ для агровиробників, згідно з яким весь нарахований податок вони залишали на своїх рахунках для розвитку виробництва.

У 2015 році представники Мінагропроду неодноразово заявляли, що повне скасування спецрежиму ПДВ виведе з обігу сільгоспвиробників 20 млрд грн. Особливо негативно майбутнє в 2017 році скасування пільг позначиться на стані тваринницької галузі. Але Кабмін йде на скасування цієї підтримки галузі у зв'язку з вимогою Міжнародного валютного фонду.

Іноземні торгові партнери України вважають спецрежим ПДВ неузгодженою перевагою нашої країни в торгівлі.