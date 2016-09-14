Украинская зерновая ассоциация поддерживает возврат к 100% аккумуляции НДС у всех сельхозпроизводителей

Киев. 14 сентября. УНИАН. Украинская зерновая ассоциация (УЗА) поддерживает законопроект о возобновлении льготного режима взимания налога на добавленную стоимость для всех аграрных производителей, когда 100% этого налога оставалось в распоряжении предприятий, сообщил в ходе круглого стола в рамках проекта «УНИАН-АГРО» президент УЗА Владимир Клименко.

«Есть закон 3851-1, в котором четко написано, что нужно сделать, и мы его тоже поддержали. Его нужно вынести в зал и проголосовать», - сказал Клименко.

Он также призвал народных депутатов ответственно относиться к решению проблем аграрной отрасли.

Как сообщал УНИАН, законопроект №3851-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно защиты прав плательщиков налога на добавленную стоимость, в том числе сельхозтоваропроизводителей» был зарегистрирован в парламенте 4 февраля 2016 года. Авторы законопроекта предлагают возобновить 100-процентную аккумуляцию НДС до 2018 года, при этом сохранить возврат НДС при поставках продукции за рубеж и отменить штрафы для сельхозпроизводителей за то, что в их производственной цепи есть предприятие, не уплатившее НДС.