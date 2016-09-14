Потери бюджета от отмены спецрежима НДС для аграриев превысят ожидаемый положительный эффект – народный депутат

иев. 14 сентября. УНИАН. Потери бюджета от отмены специального режима налога на добавленную стоимость для агропроизводителей, которая, согласно Налоговому кодексу, произойдет в 2017 году, превысят ожидаемый Министерством финансов положительный эффект для казны, поскольку этот шаг негативно отразится на предприятиях животноводства, садоводства и овощеводства.

Об этом на круглом столе в рамках проекта УНИАН-АГРО сообщила народный депутат от фракции «Самопомич», член Комитета парламента по налоговой и таможенной политике Татьяна Острикова.

«Нужно объединяться профильным ассоциациям и бизнесу с депутатами, которые готовы это поддерживать, и на цифрах объяснять, что в результате мы можем потерять намного больше, чем какие-то временные недополучения бюджета», - сказала Острикова.

Присутствовавший на круглом столе народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Леонид Козаченко добавил, что сегодня сумма господдержки украинских аграрных предприятий в 30 раз ниже получаемой их европейскими коллегами, с которыми они вынуждены конкурировать на украинском и внешнем рынке.

«В текущем году за счет спецрежима мы получаем приблизительно 12 млрд грн поддержки от государства. В следующем году это все будет отменено. Но сегодня помощь от государства мы получаем приблизительно в 30 раз меньше, чем наши соседи в Европейском Союзе в пересчете на 1 га. Если все это отменить, то будет больше, чем в 50 раз разница», - сказал Козаченко.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, операции с зерновыми и техническими культурами облагаются НДС в пропорции: 85% начисленного налога перечисляются в бюджет, 15% остаются в распоряжении предприятия на специальном счете; операции с продукцией животноводства – 20% - в бюджет, 80% - на спецсчет; другие операции с сельскохозяйственной продукцией – 50 на 50. Ранее весь начисленный налог аккумулировался на счетах предприятий.

Минагропрод прогнозирует, что отмена спецрежима НДС негативно отразится на состоянии животноводческой отрасли и повлечет за собой ее упадок.

Аграрии неоднократно заявляли, что три уровня налога усложняют администрирование. Это может повлечь за собой отказ части предприятий от уплаты НДС, и призывали Кабмин вернуть действовавшие ранее льготы по НДС. Кабмин идет на отмену этой поддержки отрасли в связи с требованием Международного валютного фонда.

Иностранные торговые партнеры Украины считают спецрежим НДС несогласованным преимуществом нашей страны в торговле.