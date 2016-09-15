"Верю - Не верю": в Украине стартовала инновационная кампания по профилактике ВИЧ (видео, фото)

Киев. 15 сентября. УНИАН. Состоялась пресс-конференция по случаю презентации инновационной кампании по профилактике ВИЧ «Верю - не верю». Она является продолжением Всеукраинской информационной кампании «Не дай СПИДу шанс». Лицом кампании стала Посол доброй воли ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии госпожа Вера Брежнева.

В пресс-конференции приняли участие: и.о. Министра здравоохранения Украины, доктор Ульяна Супрун, Заместитель Руководитель проекта «Консультирование по ВИЧ / СПИД и поддержка институтов», который выполняется GIZ в Украине, госпожа Татьяна Химченко, Региональный директор ЮНЭЙДС в странах Восточной Европы и Центральной Азии господин Виней Салдана, директор ГУ «Украинский центр контроля за соцболезнями МОЗ Украины » (УЦКС) , профессор Наталья Низова, а также Посол доброй воли ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии госпожа Вера Брежнева.

Кампания «Верю - не верю» напоминает: «Не верь словам - верь только фактам!». Каждый желающий имеет возможность непосредственно пройти онлайн-тест (viryuneviryu.com), чтобы проверить собственные риски, связанные со случайными знакомствами. Кампания проходит в 2 этапа. Первый - размещение информационных материалов (билборды и ситилайты), которые провоцируют подумать о безопасности сексуальных отношений. Следующий - размещение наружной рекламы с ключевыми правилами ответственного поведения по личной профилактики ВИЧ (тестирование на ВИЧ-инфекцию и пользование презервативами). Также продолжается разработка новой интерактивной электронной платформы, с которой можно будет узнать главные факты о ВИЧ-инфекции и СПИД.

«Мы благодарны нашим международным партнерам за сотрудничество для более эффективного противодействия эпидемии ВИЧ в Украине и изменений в системе здравоохранения. Для нас очень важно поддерживать такие кампании как «Не дай СПИДу шанс», которая является примером того, как должны реализовываться программы по профилактике в системе общественного здоровья », - отметила доктор Ульяна Супрун.

Кампания объединила усилия правительства Украины и международных организаций - Объединенной Программы ООН по ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС) и компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, действующий по поручению Правительства Германии. «Мы рады представить вторую волну кампании, которая является успешным примером применения информационных технологий в реализации профилактических программ. Мы приветствуем сотрудничество с нашими партнерами и поддержим Украины во внедрении нашей информационной кампании, ведь только благодаря объединенным усилиям представителей всех сфер мы сможем достичь значительных результатов», - подчеркнула госпожа Татьяна Химченко.

Согласно докладу ЮНЭЙДС «Пробелы в профилактике ВИЧ», количество взрослых, которые ежегодно инфицируются ВИЧ в мире за последние пять лет, составила 1,9 миллиона человек, и количество новых случаев передачи ВИЧ-инфекции растет в некоторых регионах, в том числе и в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. «Если мы хотим преодолеть эпидемию СПИДа к 2030 году, как было согласовано со странами-членами ООН на Генеральной Ассамблее в июне этого года, мы должны использовать все возможности и инновационные подходы, чтобы обратить внимание людей и предотвратить новые случаи инфицирования ВИЧ», отметил господин Виней Салдана.

Согласно последним исследованиям международных экспертов, украинское общество не обладает достаточной информацией по ВИЧ/СПИДу, минимизации личных рисков инфицирования ВИЧ и необходимости ответственного поведения. В частности, в 2015г. более 60% опрошенных респондентов среди общего населения и 67% опрошенных среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет не проходили тест на ВИЧ. А 38% населения Украины не пользуются презервативами, потому что доверяют своему сексуальному партнеру. Также в обществе до сих пор бытуют ложные стереотипы о СПИДе - например, 28% опрошенных украинцев считают, что заразиться ВИЧ можно через укус комара. Поэтому новая кампания призвана мотивировать украинское общество к тестированию на ВИЧ, ответственного поведения и пользования презервативами.

«В Украине количество случаев инфицирования ВИЧ остается высокой. Из почти 130 тыс. ВИЧ-инфицированных, которые сегодня находятся под наблюдением, абсолютное большинство - 87% - лица репродуктивного и трудоспособного возраста (15-49 лет). Предупредить инфицирование ВИЧ гораздо легче, чем лечить человека всю жизнь. Именно поэтому, важность новой информационной компании является чрезвычайной для страны, которая проходит через испытания », - отметила госпожа Наталия Низова.

Кампания призывает каждого взять ответственность за свое здоровье и верить реальным фактам. «Мы хотим еще раз напомнить людям о простых, но очень важных вещах: не верить словам, а верить только достоверным фактам о ВИЧ-инфекции не бояться открыто говорить с партнером о собственной безопасности; быть ответственным за свое здоровье и регулярно проходить тестирование на ВИЧ», - сказала госпожа Вера Брежнева.

Справка. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH как федеральная компания поддерживает правительство Германии в достижении целей в области международного сотрудничества для устойчивого развития. В рамках немецко-украинского сотрудничества в Украине реализуются проекты в сферах устойчивого экономического развития, энергетики, демократии, гражданского общества и государственного управления, децентрализации, здравоохранения, в частности, по вопросам предотвращения распространения ВИЧ / СПИДа, и реагирования на кризисные явищa.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/67857