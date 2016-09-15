В Киеве презентовали новый медицинский проект ІMRO

Киев. 15 сентября. УНИАН. В Киеве презентовали проект ІMRO (International Medical Relations Organization) - стартовая площадка для украинских врачей и новейших украинских разработок в сфере медицины.

Как заявили участники презентации, состоявшейся в УНИАН, в рамках проекта украинские ученые, выдающиеся врачи и разработчики медицинских технологий и ноу-хау смогут представить свои наработки на рынке глобальной медицины перед ведущими странами мира.

Участники мероприятия отметили, что целью деятельности IMRO является повышение имиджа Украины на рынке глобальной медицины, усиление продвижения ее медицинских возможностей, а также широкое сотрудничество с развитыми странами.

Основатель IMPO Ирина Сысоенко заявила, что украинская медицина и украинские медики имеют значительный потенциал.

«Мы обязаны активизироваться на рынке глобальной медицины, чтобы позиционировать Украину, чтобы формировать положительный имидж нашего государства, чтобы формировать положительный имидж наших врачей как в Украине, так и за рубежом. Очень стремительно развивается рынок глобальной медицины. С 2004-го по 2014 год рынок глобальной медицины вырос более чем в 10 раз с 40 млрд долларов до 500 млрд долларов. Развитие глобальной медицины имеет большое влияние на национальные системы здравоохранения, на экономическую ситуацию в государстве. В частности, одним из успешных игроков на рынке медицинского туризма является Турция. В 2014 году Турция приняла 620 тыс. медицинских туристов и заработала 4,5 млрд долларов», - сообщила Сысоенко.

По ее мнению, Украина должна формировать имидж страны медицинского туризма. «Мы имеем определенные негативные явления на территории нашей страны. Но мы должны усиливать позитивные возможности, которые у нас есть. Именно в медицине есть такие возможности. Поэтому мы сформировали такую площадку, которая поможет сформировать имидж Украины. Мы будем проводить конференции, ездить в другие страны и показывать все возможности Украины. А главное - мы будем формировать имидж наших врачей, которыми мы гордимся», - сказала Сысоенко.

Она подчеркнула, что ІMRO будет помогать передовым медицинским игрокам эффективно представлять свои продукты и услуги на рынке глобальной медицины и налаживать связи и сотрудничество с этим рынком.

Член Европейского общества репродукции человека и эмбриологии и Американского общества репродуктивной медицины, президент Украинского союза эмбриологов Виктор Зинченко отметил, что Украина является одним из признанных мировых лидеров в области репродуктивной медицины.

«Мы можем показать миру высокий уровень и качество нашей медицины. Мы можем предложить индивидуальный подход в лечении. Наша медицина сейчас развивается быстрыми темпами. В репродуктивной медицине мы являемся мировыми лидерами в отношении определенных технологий. У нас есть современное оборудование, высококлассные специалисты, которые лечат, помогают пациентам - и украинским, и зарубежным. В моей практике были пациенты из 50 стран мира, которые имели счастливый финал в лечении бесплодия. По моему мнению, это миф о том, что к нам пациенты приезжают потому, что у нас дешево. Нет. Большинство из тех, кто приезжает, уже имели отрицательный опыт лечения в своих странах или других странах мира. Мы совершенно другие, мы используем мировые технологии, но с украинской душой и сердцем. Надеюсь, что эти инициативы, активная работа в этом направлении будут иметь успех и будут поддержаны лозунгом «Украина – колыбель талантов», - подчеркнул Зинченко.

В свою очередь, член Американской академии anti-age медицины и Европейской ассоциации лазерной дерматологии, основатель и управляющий партнер Aesthetic Consilium Group, глава клиники эстетической медицины Shagov Aesthetic Medicine Евгений Шагов заявил, что Украина имеет высокие рейтинги среди иностранных граждан.

«С нами считаются и иностранные коллеги. На крупных международных конгрессах в Европе и Азии в этом году наши украинские коллеги были модераторами на определенных секциях. Наши специалисты занимают достойное место среди специалистов с мировыми именами. В нашей стране рождаются тренды косметологической отрасли», - сказал Шагов.