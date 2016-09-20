Активисты просят Нацагентство по противодействию коррупции расследовать действия политиков, блокирующих повышение акцизов на сигареты

Киев. 20 сентября. УНИАН. Общественные активисты обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (НАПК) с просьбой расследовать факты неэтичного поведения и наличия конфликта интересов у политиков, которые блокируют повышение акцизов на табачные изделия, сообщил руководитель Украинского центра контроля над табаком общественной организации «Жизнь» Андрей Скипальский на пресс-конференции в УНИАН.

«Наше обращение сегодня будет к Национальному агентству по вопросам предотвращения и противодействия коррупции относительно наличия конфликта интересов у этих людей. Это их работа. Мы говорим о фактах, которые, по нашему мнению, свидетельствуют об отстаивании корпоративных интересов за наши с вами деньги, потому что эти должностные лица получают зарплату из государственного бюджета», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции исполнительный директор организации Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин отметил, что Евросоюз стремится к максимальной публичности встреч политиков и табачных лоббистов, в то время как Украина не имеет нормативного регулирования взаимодействия лобби и представителей власти.

«В Украине, к сожалению, мы вообще не имеем нормального юридического поля относительно лоббизма, чем пользуются наши политики и наши корпорации, в первую очередь табачные, фармацевтические и алкогольные, которым дискретные условия позволяют зарабатывать большие деньги. Мы действительно нуждаемся в юридическом обустройстве этого поля», - сказал Юрчишин, добавив, что Transparency International поддерживает обращение активистов в НАПК.

Заведующий отделением контроля над табаком Института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины Константин Красовский, который также присутствовал на пресс-конференции, в свою очередь отметил, что практика повышения акцизов на табачные изделия в нашей стране всегда приводила к росту поступлений в бюджет.

«Например, в 2009 году говорили, что если будут увеличены акцизы, то треть киосков, которые торгуют сигаретами, закроются, десятки, а может и сотни тысяч людей потеряют работу. Акцизы были утверждены. Мы проверили количество лицензий на розничную торговлю табаком – оно не изменилось за год. Каждый раз, когда власть игнорировала советы табачной индустрии относительно акцизов, доходы бюджета росли, продажи сигарет уменьшались, и наоборот», - сказал Красовский.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает депутатам принять изменения в Налоговый кодекс и увеличить акцизы на алкогольные напитки на 20%, на табачные изделия - специфическую ставку на 30%, адвалорную ставку на 3 п.п. - до 15% с 12%. Минимальное обязательство по уплате акциза на сигареты с фильтром и без предлагается увеличить до 553,48 грн за 1 тыс. штук с 425,75 грн.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/67962