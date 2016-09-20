Директор ДЮСШ №17 Киева заявляет об угрозах в свой адрес за отказ продлить аренду помещения заведения (видео)

Киев. 20 сентября. УНИАН. Директор Детской юношеской спортивной школы №17 Киева Анатолий Митюк заявляет об угрозах в свой адрес в связи с отказом продлить договор аренды помещения заведения.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Директор школы связывает угрозы с депутатом Киевсовета от фракции ВО «Батькивщина», у которого в последнее время функционировала общественная приемная на арендованной площади школы. Митюк сообщил, что здание школы площадью 114 кв. м было сдано в аренду около шести лет назад, срок аренды закончился в этом году. Причем, утверждает он, арендаторы нарушали условия договора аренды. «...30 июня 2016 года со стороны ДЮСШ №17 не был продлен договор аренды на помещение площадью 114 кв. м, на которой была расположена общественная приемная депутата городского совета Вагана Товмасяна, а фактически кафе – прибыльное заведение общественного питания. После чего в мой адрес и в адрес тренеров и сотрудников школы стали поступать угрозы», - сказал он и сообщил, что на прошлой неделе сожгли его автомобиль.

По словам Митюка, факты угроз зафиксированы в обращениях в Национальную полицию. Кроме того, добавил он, школа совместно с райадминистрацией подали в суд с целью выселения арендатора, дело сейчас рассматривается.

На пресс-конференции директор школы также обнародовал обращение к лидеру ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко и призвал ее исключить этого депутата из рядов партии. «По нашему глубокому убеждению, такие действия не совместимы со статусом депутата, поэтому требуем публичного увольнения из рядов политической силы и рядов народных избранников», - говорится в обращении к Тимошенко.