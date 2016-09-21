Трехстороннее соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами не является легитимным – глава профсоюза (відео)

Киев. 21 сентября. УНИАН. Генеральное соглашение о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине, подписанное между правительством, работодателями и представителями профсоюзов, не является легитимным.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил глава Федерации профессиональных союзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой.

По его словам, согласно действующему законодательству, соглашение, которое обеспечивало бы представительство всех работников Украины в Кабинете министров, должны были подписать 6 репрезентативных объединений профсоюзов. Однако соглашение подписали только 5 профсоюзов.

«Сегодня фактически в состав совместного представительского органа входит только 5 репрезентативных объединений профсоюзов», - сказал Рой.

Рой отметил, что профсоюз малого и среднего бизнеса не был приглашен на подписание соглашения.

«Мы не будем давать анализ Генерального соглашения, но я скажу, что о малом и среднем бизнесе в нем ничего не сказано. И это не удивительно, потому что представители малого и среднего бизнеса не представлены в переговорном процессе. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса не представлены в органах Фонда социального страхования, а в соответствии с законом мы на это имеем право», - сказал Рой.

По его словам, правительство заявляло о том, что Генеральное соглашение обеспечивает социальный диалог с 95 всеукраинскими профсоюзами. В то же время Рой отметил, что в перечне субъектов Генерального соглашения указано только 68 профсоюзов.

«30 отраслевых профсоюзов не принимали участие в переговорном процессе», - подчеркнул он.

Рой сообщил, что для восстановления социального диалога в стране представляемая им федерация профсоюзов 19 сентября подала иск в суд о признании недействительным указанного соглашения.

«Это соглашение не может быть реализовано в существующем виде. Мы будем инициировать подготовку нового соглашения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство 23 августа заключило трехстороннее Генеральное соглашение с профсоюзами и работодателями, призванное начать новую историю взаимодействия в отношении социально-экономической политики государства, развития национальной экономики и создания условий для труда граждан. Соглашение состоит из трех разделов (повышение конкурентоспособности национального производителя и обеспечение роста занятости; оплата, условия, охрана труда и социальная защита работников; социальный диалог), общего, заключительных положений и 7 приложений.