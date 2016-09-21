В Киеве состоялся предпоказ видеоклипа Джамалы на песню "1944" (видео)

Киев. 21 сентября. УНИАН. В Киеве состоялся предпоказ официального клипа украинской певицы Джамала на песню «1944», с которой она выиграла «Евровидение-2016».

Презентация прошла сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам PR-директора Джамалы Дениса Козловского, мировая премьера нового клипа Джамалы на композицию «1944» состоится завтра, 22 сентября, в 10.00.

Как отметил продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский, режиссером и хореографом-постановщиком видеоклипа выступил Анатолий Сачивко, оператором стал Никита Кузьменко. «Съемки видео заняли три дня и проходили в Черновицкой области в Буковинских Карпатах. Локацией клипа стала заброшенная военная база «Памир» на вершине горы Томатик, которая находится на высоте 1565 м над уровнем моря», - добавил он.

«Пожалуй, это была самая тяжелая съемка в моей жизни. Без остановки лил дождь, было 9 градусов тепла, пеленой стоял туман, который не мог прогнать даже сильный ветер, было ужасно холодно. Казалось, сама природа решила устроить нам испытания. Ведь еще за день до съемок светило солнце и ничто не предвещало непогоды», - рассказала Джамала.

«Подъем на гору Томатик занимал 2 часа, а спускаться было еще дольше. В какой-то момент показалось, что мы стали заложниками горы. Нас заливало холодным дождем, поэтому мы при любой возможности грелись у печки и сушили вещи. Горячая еда была роскошью, потому что развести костер при такой погоде было крайне сложно, мы буквально боролись за огонь, как первобытные люди. Местные жители подкармливали нас медом и поили травяным чаем. Со всей округи люди приезжали посмотреть на Джамалу. Им было не лень в непогоду подниматься на гору два часа по бездорожью, чтобы сделать фото и взять автограф», - добавила певица.

По словам Джамалы, с режиссером Сачивко и оператором Кузьменко она работала над клипом песни «Заплуталась». «Сотрудничество оказалось успешным, у нас сложились доверительные отношения. И когда Анатолий рассказал о своем видении клипа на «1944», мы без раздумий согласились снова поработать с ребятами», - отметила она.

Также Джамала отдельно отметила дизайнера Соню Солтес, которая работала над стилем героев. «Благодаря ей ребята выглядят очень интересно. Танцоры невероятные молодцы – никто и не думал жаловаться или сдаваться, все танцевали в полную ногу. Испытания дождем и холодом нас только сплотили, мы стали одним племенем», - считает певица.

Как сообщалось, песня Джамалы «1944» вышла в одноименном альбоме 10 июня в Европе, и месяцем позже в США. Пластинка издана на крупнейшем в мире лейбле Universal Music Group. Релиз включает в себя 12 композиций - восемь на английском и три на украинском языке. В Америке релиз осуществляет компания Republic Records, работающая с такими артистами, как ArianaGrande, Drake, Florence + The Machine, John Newman, Nickelback, Nicki Minaj, The Weeknd и др., а в Европе - лейбл Universal Music Denmark, который помимо прочего занимается эксклюзивной дистрибуцией официального сборника «Евровидение-2016».

Предыдущий клип Джамалы «Шлях Додому» вышел в свет 3 февраля и на данный момент набрал 850 тыс. просмотров.

Кроме того, в августе Джамала сыграла сольный концерт в Стамбуле. Выступление состоялось на крупнейшей летней площадке Турции – Cemil Topuzlu Harbiye Open-Air Theatre. Также в начале сентября певица стала хэдлайнером международного джазового фестиваля «Джаз на Днепре» (г. Днепр).