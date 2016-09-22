В Киеве 30 сентября пройдет крупнейший в Украине фестиваль ретро автомобилей OldCarLand (видео)

Киев. 22 сентября. УНИАН. Крупнейший в Украине технический фестиваль ретро автомобилей OldCarLand пройдет с 30 сентября по 2 октября в Киеве на территории Государственного музея авиации Национального авиационного университета.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из организаторов фестиваля Павел Лозовенко.

"На этот фестиваль мы подготовили много новинок. Мы не используем на выставках одни и те же автомобили, а на каждом фестивале у нас всегда есть что-то новенькое ", - сказал Лозовенко.

По его словам, одним из главных экземпляров фестиваля станет легендарный автомобиль Chevrolet Impala 1973 года выпуска в кузове кабриолет, который еще не демонстрировалась в Украине. Также будут выставлены такие редкие авто ГАЗ-М20 "Победа" и "Москвич" 400-420 в версии кабриолет, а также единственный в Украине грузовик Studebaker.

Как отметил Лозовенко, помимо эксклюзивных ретро на фестивале будет организована выставка автомобилей времен Второй мировой войны.

По словам организатора фестиваля OldCarLand, владельца "Проекта Кофейбус" Вадима Навроцкого, также на выставке будут продемонстрированы раритетные автобусы, в частности автобус "ЛАЗ" 1973 года выпуска.

"Могу сказать ответственно, я лично перегонял этот автобус. Он в уникальном состоянии. Практически новый автобус", - сказал Навроцкий.

По его словам, помимо автобусов завода "ЛАЗ", который выступил одним из партнеров фестиваля, также традиционно будут представлены автобусы марки "Икарус". Навроцкий также отметил, что на выставке будет отдельно организована экспозиция исключительно с техникой украинского производства.

Также на выставке будет представлены раритетные мотоциклы, мопеды и велосипеды.

По словам организаторов, это уже пятый фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand. На нем будет представлено более 700 автомобилей из разных стран, в частности, Беларуси и Польши.

Как сообщал УНИАН, весной этого года в Киев прошел четвертый в Украине фестиваль ретро автомобилей OldCarLand-2016.