Интернет ассоциация призывает депутатов ускорить принятие закона об ограничении возможностей правохранителей по изъятию серверов ІТ-компаний

Киев. 22 сентября. УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) призывает Верховную Раду как можно скорее принять закон, ограничивающий возможности правоохранительных органов при проведении обысков в украинских ІТ-компаниях с последующим изъятием серверов, сообщил глава комитета ИнАУ по вопросам электронной коммерции Александр Ольшанский на пресс-конференции в УНИАН.

«Этот закон предусматривает присутствие адвоката на любой стадии следственного действия, необходимость копировать информацию вместо того, чтобы изымать сервера и т.д.», - пояснил он.

В начале сентября соответствующий законопроект №3719 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении» был принят в Верховной Раде в первом чтении.

Как сообщил глава правления ИнАУ Александр Федиенко, присутствовавший на пресс-конференции, после того, как у провайдеров изымаются сервера, их деятельность блокируется, и они больше не могут предоставлять свои услуги населению. В результате этого целые районы могут лишаться Интернета, что является недопустимым в век активного развития информационных технологий.

«Все, о чем мы постоянно говорим, – электронные реестры, электронное образование и многое другое – без Интернета невозможно, без операторов невозможно», - сказал он.

Федиенко сообщил, что на этой неделе силовики провели обыск провайдера «ВОКС». По его словам, официальной причиной для этого послужили "вероятные финансовые нарушения" со стороны одного из клиентов «ВОКС», который размещал свои сервера на площадках этого провайдера. Однако, по словам Федиенко, вместе с оборудованием клиента "ВОКС" при обыске силовики изъяли также сервера самого провайдера и всех остальных его клиентов.

Как сообщил директор «ВОКС» Сергей Уланов, который также присутствовал на пресс-конференции, после проведенного обыска силовики унесли около 97 единиц техники, в результате чего часть киевского населения лишилась доступа к Интернету.

«В результате обыска, который длился порядка 5 часов, у нас оказалось обесточено несколько районов, в которых мы работаем. Полностью были лишены Интернета жители Оболонского и Подольского районов», - сказал Уланов.

Ранее пресс-служба СБУ сообщала, что на серверах оператора «ВОКС» размещалась разветвленная сеть интернет-казино, которое предоставляло запрещенные законом услуги азартных игр и букмекерской деятельности. По данным СБУ, преступники длительное время действовали на территории всей Украины, в том числе и на временно оккупированных территориях, а также в России, странах бывшего СССР и Европе.

Уланов опроверг все обвинения силовиков и сообщил о намерении провайдера "ВОКС" обратиться в суд с целью вернуть изъятое оборудование.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году участились случаи проведения обысков украинских IT-компаний силовыми структурами с дальнейшим изъятием оборудования. В частности, в начале сентября СБУ провела обыски в днепропетровском офисе компании Luxoft, а в июле – в офисе компании Plarium, а в январе 2016 года – в офисе интернет-провайдера «Адамант».

Согласно оценкам представителей IT-отрасли, в результате обысков и изъятия серверов предприятия в прошлом году потеряли около 10-15 млн долл.

24 декабря 2015 года депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона №3719 «О внесении изменений в УПК Украины относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении». Этим законопроектом предусматривается установить запрет на временное изъятие электронных информационных систем или их частей, мобильных терминалов систем связи. В случае необходимости следователь или прокурор обязан осуществить копирование информации, содержащейся в электронных информационных системах или их частях, мобильных терминалах систем связи.

В конце мая 2016 года ИнАУ предложила Службе безопасности и Министерству внутренних дел бесплатно использовать ее жесткие диски для копирования и хранения информации, необходимой для проведения следственных действий, во избежание изъятия серверов. С тех пор, по по информации ИнАУ, к помощи ассоциации прибегло «одно силовое ведомство».

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 170 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.