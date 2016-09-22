Общественные активисты призывают столичную власть остановить незаконную застройку Киева (видео)

Киев. 22 сентября. УНИАН. Общественные активисты призывают столичную власть остановить незаконную застройку Киева и пойти на диалог с местными жителями.

Такое заявление выступающие против незаконной застройки Киева активисты сделали в ходе пресс-конференции в УНИАН, на которой присутствовали глава общественной организации «Цвета жизни» Лидия Гончаренко, активистка против застройки станции «Героев Днепра» Дарья Герасько, представитель инициативной группы жителей ул.Львовская, 15 Людмила Мотовиловец, глава правления общественной организации «Соломенский Голос» Игорь Горбасенко, представитель инициативной группы ул.Тростянецкая, 6Ж Вера Евтушенко, член инициативной группы ул.Львовская, 18 Юрий Згорбул.

«Бездеятельность нашей власти, бездеятельность правоохранительных и контролирующих органов приводит к тому, что сейчас социальные конфликты возникают один за одним. Недавно затих конфликт на переулке Святошинском, 2, и опять новый конфликт – станция «Героев Днепра». Это возникает потому, что власть полностью, на наше убеждение, не прислушивается к нам», - сказала Лидия Гончаренко.

Она также отметила, что правоохранительные органы не реагируют на многочисленные жалобы жителей относительно строек.

«Нами направлены многочисленные жалобы… ничего не изменилось – полиция не приезжает… Мы узнали, что такая ситуация в каждом районе города», - сказала Гончаренко.

Она также раскритиковала меморандум, подписанный между Киевской городской государственной администрацией, застройщиками и правоохранительными органами. «Меморандум - в чем он заключается? В том, что стройки теперь будет охранять полиция, выполняя функции, наверное, тех же «титушек», отталкивая местных жителей», - сказала активист.

Гочнаренко считает, что для решения сложившейся ситуации местной власти необходимо, в первую очередь, создать план развития города, и следовать ему.

«У власти должно быть видение, сколько необходимо школ, садиков, сколько торговых центров, социальных учреждений. Сейчас вы пойдете в КГГА - вам этого никто не скажет. Они не понимают, что такое план развития Киева, понимают, но по-своему», - сказала Лидия Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, в 2015 году в Киеве было остановлено порядка 50 незаконных строек. Среди них ЖК «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Восточные ворота» и «Мозаика», которые осуществлялись без разрешительных документов. На самостроях была изъята строительная техника.