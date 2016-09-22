Структуры "Метинвеста" используют госпредприятие "Мариупольский торговый порт" в своих целях - профсоюз порта (видео)

Киев. 22 сентября. УНИАН. Структуры крупнейшей в Украине горно-металлургической группы "Метинвест", подконтрольной украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, установили фактический контроль над госпредприятием "Мариупольский морской торговый порт", одним из крупнейших морских портов Украины, и используют его в своих целях.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители независимого профсоюза порта.

"Мариуполь как был вотчиной одного человека - Рината Ахметова, так и остается. И предприятие "Мариупольский морской торговый порт", которое считается государственным предприятием, работает не на государство, не на трудовой коллектив, а работает на удовлетворение интересов одного олигарха, который формально не является его владельцем, но за счет поставленного менеджмента владеет им", - заявил на пресс-конференции сопредседатель объединения "Демократические профсоюзы Украины" Алексей Кляшторный. "Фактически госпредприятие "Мариупольский морской торговый порт" было присвоено структурами "Метинвеста", - добавил он.

Как разъяснил ситуацию на предприятии председатель профкома ПРУП "Мариупольского торгового порта" Олег Гусак, после смены руководства порта несколько лет назад из десятков стивидорных компаний в порту осталась только компания, подконтрольная "Метинвесту", а грузооборот порта за последние несколько лет сократился почти вдвое.

При этом Гусак отметил, что новое руководство порта начало давление на сотрудников, выписывая десятки выговоров и нарушая трудовое законодательство.

"Часть трудового коллектива написала о существующей ситуации письмо в профсоюзный комитет Мариупольского порта. Мы хотели, что бы наша администрации вышла с нами на контакт, провела переговоры. Но диалога не получилось. За 2015 год люди, которые подписали это письмо, получили более 80 выговоров", - сказал Гусак.

По его словам, в октябре 2015 года коллектив предприятия для защиты своих прав создал независимый профсоюз, от имени которого работники обращались к высшему руководству страны.

Гусак сообщил, что администрация порта вышла на контакт с работниками только после их встречи с замминистрами инфраструктуры Евгением Кравцовым и Юрием Лавренюком.

Также представители профсоюза порта напомнили, что правительство объявило конкурс для выбора нового руководителя Мариупольского морпорта, и заявили о выдвижении своей кандидатуры в лице председателя независимого профсоюза предприятия Олега Гусака.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством экономического развития и торговли объявило конкурс на должности руководителей крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь" и морского торгового порта "Мариуполь".

Справка УНИАН. Мариупольский морской торговый порт – ведущий порт на Азовском море, входит в пятерку крупнейших портов Украины. Находится в северо-западной части Таганрогского залива. Навигация в порту длится круглый год.

По итогам января-августа 2016 года порт сократил перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 24,6% – до 4,945 млн тонн. По итогам 2015 года Мариупольский порт сократил перевалку грузов на 31% – до около 9 млн тонн.