Харьковская область нуждается в развитии территориальных громад и эффективном использовании своего потенциала - кандидат на должность председателя ОГА (видео, фото)

Киев. 26 сентября. УНИАН. Первоочередными задачами, которые необходимо реализовывать в Харьковской области, должны быть развитие территориальных громад области путем их объединения, подготовка области к введению института префектур, эффективное использование научного и промышленного потенциала области.

Такое мнение высказала на пресс-конференции в УНИАН кандидат на должность председателя Харьковской областной государственной администрации, член координационного совета общественной организации «ЭкспертиЗА Реформ» Татьяна Барановская.

Она напомнила, что 9 сентября президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие должности председателя Харьковской ОГА.

«Сегодня утром я подала документы в комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы... и отныне я официально являюсь кандидатом на занятие вакантной должности губернатора Харьковской области», - сказала Барановская.

Говоря о приоритетах работы в должности председателя ОГА, она отметила, что первоочередной необходимостью видит развитие территориальных громад области путем их объединения (разработка системы мер по ускорению темпов объединения). По ее словам, положительные стороны такого шага - получение дополнительных финансовых ресурсов и новая бюджетная политика.

Также, по мнению Барановской, Харьковской области необходима подготовка к введению института префектур.

«Предусматривается создание на уровне районных и областных советов исполнительных органов, несколько схожих по своим функциям с местными государственными администрациями. Вместо местных государственных администраций на уровне районов и области предполагается введение института так называемых «префектов» - представителей президента. За префектами предполагается оставить осуществление контрольных функций за реализацией государственной политики по соответствующим направлениям. Один из первых шагов на пути к указанной реформе - введение «облегченной» структуры местных государственных администраций на территории Харьковской области», - пояснила она.

Как отметила кандидат на должность руководителя области, также Харьковская область нуждается в эффективном использовании научного и промышленного потенциала.

Кроме того, Барановская подчеркнула необходимость борьбы с коррупцией, что должно происходить «системно и решаться комплексно».

«Первые шаги к ее преодолению уже сделаны, мы имеем замечательное антикоррупционное законодательство. В стране создано достаточное количество правоохранительных органов, которые способны бороться с коррупцией. Следующим шагом должна быть реализация данного законодательства», - подчеркнула она.

Конкурс на должность председателя Харьковской ОГА запланирован на 4 октября.

Ранее Харьковскую облгосадминистрацию возглавлял Игорь Райнин, которого президент Украины Петр Порошенко 29 августа назначил главой Администрации президента.

Фото с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/68094