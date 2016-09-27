Эксперты призвали власти принять меры для защиты животноводства от вируса нодулярного дерматита КРС (видео)

Киев. 27 сентября. УНИАН. Эксперты аграрной отрасли призвали высший менеджмент государства обратить должное внимание на опасность проникновения на территорию Украины вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота (КРС) и принять меры для защиты животноводства от этой болезни, в частности принят решение по закупке вакцины.

«Функцию по защите животных от таких заболеваний должен брать на себя высший менеджмент государства», - сказал председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун в ходе круглого стола в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО».

Присутствовавший на круглом столе глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа отметил, что недооценивать угрозу нодулярного дерматита нельзя. Если в Украину проникнет этот вирус, страна не только потеряет возможность экспортировать говядину и живой КРС, но и вся отрасль животноводства окажется под угрозой.

«Речь идет не о статусе (благополучия по нодулярному дерматиту – УНИАН), я говорю о судьбе целой отрасли», - сказал Лапа.

Национальный эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виталий Башинский, который также принимал участие в обсуждении, отметил, что для защиты от заболевания Украина должна вакцинировать весь крупный рогатый скот в приграничной зоне (так называемой буферной зоне), что позволит не пропустить вирус в глубь страны. Но для того, чтобы это сделать, необходимо решение со стороны компетентных государственных органов.

«Совет национальной безопасности и обороны дает свое видение ситуации и устанавливает уровень угрозы... Если они примут решение, что уровень угрозы является достаточно высоким, то подключается Кабинет министров, который дает разрешение на закупку вакцины. Напрямую нельзя закупить потому, что она не зарегистрирована в Украине», - сказал Башинский.

Лапа добавил, что кроме упомянутых решений, Кабинету министров также предстоит решить вопрос финансирования централизованной вакцинации. Такая необходимость связана с тем, что для эффективной борьбы с вирусом вакцина должна быть введена всему поголовью в буферной зоне, в том числе и в хозяйствах населения, что требует дополнительного контроля. Он отметил, что, по расчетам Госпродпотребслужбы, стоимость вакцины на одну голову составит порядка 2-3 евро.

По словам Дыкуна, профильные ассоциации уже обратились к органам власти с официальными письмами и ожидают соответствующей реакции.

Как сообщал УНИАН, Госпродпотребслужба уже запретила импорт в Украину крупного рогатого скота (КРС) и продукции скотоводства из стран, в которых распространяется нодулярный дерматит КРС, в частности, из Сербии, Македонии, Греции, Казахстана, Албании и Черногории.

Нодулярный дерматит КРС сопровождается лихорадкой, подкожными отеками, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой дыхательного и пищеварительного трактов. Летальность болезни не превышает 10%, однако болезнь приносит значительный экономический ущерб из-за снижения молочной и мясной продуктивности, развития стерильности у быков. Чтобы не допустить распространения болезни, ветеринары уничтожают все зараженное поголовье. Противостоять болезни можно с помощью централизованной вакцинации.

Нодулярный дерматит КРС в основном распространен в Африке. В Украине не было ни одного случая заражения этим заболеванием. Человек к вирусу нодулярного дерматита КРС не восприимчив.