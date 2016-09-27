В Украине презентовали платформу общественных инициатив "Мой голос"

Киев. 27 сентября. УНИАН. В Украине заработала платформа общественных инициатив MiyGolos.org.ua, на которой каждый гражданин может разместить свою инициативу и собирать подписи для передачи ее в Администрацию президента, Кабмин и Верховную Раду.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в УНИАН председатель ОО «Мой голос», координатор проекта Дмитрий Лубкин.

«Мы начали исследовать законодательство разных стран и нашли в Швейцарии замечательный закон. По этому закону, если собрано 100 тысяч подписей под инициативой, она обязана превратиться в закон. То есть парламент не может отклонить эту инициативу, только может представить альтернативную версию. Таким образом, появляется новый инструмент демократии, который позволит влиять на нашу законодательную и исполнительную власти», - сказал он.

По словам Лубкина, для организации работы платформы в Украине были приглашены специалисты из Латвии, в свое время создавшие онлайн-платформу инициатив, которая стала лучшим порталом гражданской активности в Европе.

Лубкин отметил, что если та или иная инициатива собирает 25 тысяч подписей, она получает статус петиции и передается в соответствующий орган государственной власти, но сбор подписей продолжается.

«Как только эта инициатива наберет 200 тысяч подписей, она становится достаточно весомым аргументом для того, чтобы ее приняли во внимание, и она могла превратиться в закон, указ президента или постановление Кабмина», - отметил координатор проекта.

В свою очередь руководитель проекта платформы общественных инициатив ManaBalss.lv (Латвия) Имантс Брейдакс подчеркнул, что народная инициатива на уровень выше петиции.

«Платформа законодательных инициатив – это что-то похожее на петиции, но мы считаем, что народная инициатива – это что-то гораздо более высокого уровня, когда люди и гражданское общество могут предлагать реальные изменения к закону. Петиция – это когда обращаешься к сильному, жалуешься на что-то и просишь помощи. Инициатива – это диалог равных, когда общество предлагает политикам конструктивные решения», - сказал он.

Руководитель проекта электронных петиций Администрации президента Андрей Заблоцкий по этому поводу выразил удовлетворение тем, что «наши прибалтийские коллеги делятся своим опытом и предложили общественной организации свою платформу для первого эксперимента, что позволит вынести петиции из государственных органов в общественные организации, которые будут собирать голоса».

«Я надеюсь, что после работы этого сайта, который мы сегодня презентуем, будет прецедент передачи петиций, собранных общественной организацией в государственный орган, и мы увидим, как это работает», - добавил он.