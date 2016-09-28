Эксперты и депутаты рассчитывают на принятие ВР антирейдерского законопроекта в начале октября - результаты круглого стола

Киев. 28 сентября. УНИАН. Народный депутат Оксана Продан рассчитывает на принятие разработанного при ее участии законопроекта, который усиливает защиту собственности от рейдеров, в Верховной Раде в начале октября в случае одобрения его на следующей неделе профильным парламентским Комитетом по вопросам экономической политики. Об этом она сообщила в ходе круглого стола в УНИАН.

«Если мы в следующую среду примем документ на комитете, то сможем вынести его в зал парламента в четверг. Теоретически, в следующий четверг парламент может принять законопроект», - сказала она.

При этом Продан призвала заинтересованных в принятии документа бизнесменов проявлять свою гражданскую позицию более активно, чтобы показать депутатам необходимость рассмотрения и голосования за законопроект в ближайшее время.

По ее словам, законопроект снижает вероятность захвата собственности рейдерами.

Присутствующий на круглом столе заместитель директора департамента Министерства юстиции Анатолий Лещенко сообщил, что его ведомство также ожидает принятия законопроекта в ближайшее время.

«Министерство юстиции надеется на быструю регламентацию всех процессов при принятии законопроекта», - отметил он.

Собственник компании «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский, который смог отбить рейдерскую атаку на свое предприятие, сообщил, что главным аспектом законопроекта является нотариальное заверение решения собственника о продаже своего имущества. По его словам, это сделает практически невозможным захват чужой собственности.

Также он сообщил, что пока документ не принят, бизнесменам приходится каждый день проверять реестры собственников для оперативного реагирования на неправомерные действия рейдеров.

Экономист Дмитрий Яблуновский отметил, что пока на законодательном уровне отсутствует полная защита собственности от захвата, бизнесмены будут прибегать к коррупционным методам защиты предприятий.

«Если мы не защищаем предприятие, то теряем налоги, рабочие места. Это делает рискованным создание новых компаний в Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине за последние 15 лет произошло около 30 тыс. рейдерских захватов с перераспределением имущества на общую сумму 20 млрд долл.

В рамках борьбы с рейдерством при участии Минюста был разработан депутатский законопроект, который был зарегистрирован в парламенте 5 сентября.

Основными его нововведениями являются внедрение нотариального заверения подписей главы и секретаря общего собрания компании при регистрации изменений юрлица; нотариального заверения подписей на уставных документах, распределяющем балансе, заявления о выходе из общества; уголовной ответственности регистраторов за неправомерные действия при перерегистрации собственности.