Родственники погибшего во время преследования полицией BMW юноши просят прокуратуру ускорить передачу дела в суд (видео)

Киев. 28 сентября. УНИАН. Родственники 17-летнего Михаила Медведева, погибшего во время преследования полицейскими автомобиля BMW, призывают прокуратуру ускорить завершение расследование дела и передать его в суд.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат семьи Медведевых Вадим Васильев.

«План досудебного следствия выполнен на 100%, проведено много следственных действий. И, по моему мнению, материалы должны передаваться в суд и ничего не мешает составить обвинительный акт и открыть материалы для ознакомления. Но следствие продлено до 17 ноября, и прокуратура почему-то назначает повторные экспертизы, в которых нет необходимости», - сказал Васильев.

При этом он отметил, что дело в отношении водителя BMW Вадима Храпачевского уже слушается в суде. «Дело по Храпачевскому уже слушается в суде, а дело Олейника (полицейский, который подозревается в убийстве Медведева - УНИАН) - до сих пор в прокуратуре города Киева», - отметил Васильев.

С его мнением согласился присутствующий на пресс-конференции координатор ГО «Автомайдан Киев» Дмитрий Карп. «По нашему мнению достаточно проведено расследования, чтобы передать дело в суд», - сказал он.

По словам Карпа, кроме Олейника, ответственность за превышение служебных полномочий должны понести и другие полицейские, которые принимали участие в преследовании иномарки и применяли оружие. «Мы будем в судебном процессе ставить вопрос и требовать привлечения к ответственности всех участников того «сафари». Мы будем добиваться привлечения к ответственности еще как минимум трех полицейских», - отметил Карп.

В свою очередь брат погибшего юноши Леонид Медведев опроверг заявления отдельных СМИ, что Михаил Медведев принадлежал к так называемой «звездной молодежи». «Он не был, как некоторые называют, «мажором». С этими людьми он не дружил, а был только знаком, и именно они предложили его подвезти, чтобы не тратиться на такси», - сказал брат погибшего.

В то же время представители интересов семьи погибшего отметили, что близкие юноши сомневаются в адекватности наказания Олейника и других причастных к трагедии, поскольку «за делом стоят высокие политические покровители из МВД».

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику - предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве.

Водитель BMW Ростислав Храпачевский обвиняется в оказании сопротивления стражам порядка. Его суд отпустил под личные обязательства.