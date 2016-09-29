Офицеры призывают власть выполнить обязательства по обеспечению военных жильем (видео)

Киев. 29 сентября. УНИАН. Общественные организации офицеров призывают власть выполнить обязательства по обеспечению военных жильем.

Об этом представители офицерских организаций заявили на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Как Минобороны "разбазарило" бюджетные средства на приобретения квартир? Солдатский аудит 2-х последних лет".

Как подчеркнул председатель Всеукраинского союза безквартирных офицеров Евгений Пинчук, обеспечение солдат жильем является важным атрибутом надежности тыла, и без этого моральных дух солдат будет крайне низок. Он обратил внимание, что от руководства армии можно было услышать, что бюджеты будут сконцентрированы на вопросы обороны страны и, в том числе, на обеспечение военнослужащих жильем.

“В общей сложности, если взять 2015 и 2016 год, то для военных и прошлых лет, и тех, которые пошли защищать нашу родину, государство анонсировало и обещало порядка 5 тысяч квартир”, - сказал Пинчук.

По его мнению, учитывая эти данные, до конца текущего можно было обеспечить офицеров и солдат 3-4 тысячами квартир. Но, в тоже время председатель Всеукраинского союза безквартирных офицеров отметил, что число тех военных, которые воевали на Донбассе и потом получили квартиры, настолько небольшое, что говорить о цифрах не приходится.

При этом глава Киевского союза безквартирных офицеров Сергей Самарцев подчеркнул, что общее число представителей всех силовых структур, нуждающихся в жилье, составляет 104 тысячи человек.

“На сегодняшний день по Министерству обороны 44 тысячи семей безквартирных офицеров”, - сказал Самарцев.

В свою очередь бывший председатель Всеукраинского союза безквартирных офицеров Вячеслав Осипенко рассказал, как в 1996 офицеры готовили мероприятие по пикетированию Администрации президента для того, чтобы обратить внимание на уменьшение объемов финансирования на строительство или покупку жилья для военнослужащих, уволенных в запас или ушедших в отставку.

“Мы услышали такую фразу: это отработанный материал, на них уже не стоить обращать внимание”, - заявил Осипенко.

“Решения (в дальнейшем) были приняты президентом, были приняты постановления Кабинета министров, однако за эти годы, вот уже 20 лет, к сожалению, не уменьшился процент необеспеченных жильем военнослужащих”, - сказал Осипенко.

Он отметил, что за эти годы состоялось много акций и мероприятий с требованиями обеспечить военных жильем, но позиция властей не изменилась.

“Это беспринципность властей по отношению к защитникам отечества. Коррупционная составляющая сегодня только увеличивается”, - заявил Осипенко.

При этом Самарцев заявил, что, несмотря на такое отношение властей к военнослужащим, когда началась война на востоке Украины, они первыми пошли защищать родину.

“Если взять анализ того, что происходило за все эти годы, и то, что говорили “отработанный материал”, т. е., их можно выбросить… Мы посмотрели, что как бы не выбрасывали эти семьи, они первыми пошли защищать нашу страну”, - сказал он.

Вместе с тем Самарцев заявил, что сегодня главное, чтобы правительство услышало требования общественности, и не только принимало программы по обеспечению военных жильем, но и осуществляло их должное финансирование.

На слайдах, которые демонстрировались во время пресс-конференции, отмечалось, что 42 тысячи безквартирных офицеров и военных реально обеспечить жильем за три года.

Председатель Всеукраинского союза безквартирных офицеров Пинчук также напомнил, что политика государства и чиновников в течение 20 лет сводилась к тому, что армию необходимо разрушить.

“Моральный дух, жилищные вопросы и не только. Мы понимаем, что 20 лет армией в общем-то никто не занимался”, - сказал Пинчук.

По его словам, в этот период сформировалась коррупционная система и схемы, которые позволяют определенным лицам получать прибыль.

“Там были не только люди, носители системы, которая 20 лет формировалась… Та же система, когда возникла необходимость в защите родины, она продолжала существовать, и те схемы до сих пор успешно работают”, - заявил Пинчук.

При этом он отметил, что службы, которые призваны разбираться в том, почему так сложилось в стране, “они больше обслуживают ту схему и тот механизм, чтобы не достроить и не дать, нежели достроить и дать”.

В свою очередь глава Киевского союза безквартирных офицеров Самарцев отметил, что в Министерстве обороны начинают предпринимать усилия, чтобы убрать коррупционные составляющие.

“Никто не собирается шутить, и никто не собирается отстаивать интересы тех чиновников, которые все время пытались отщипнуть от кормушки государства себе в карман. Они привыкли, что министры и заместители меняются, а среднее звено остается, поэтому «мы незаменимы и будем воровать дальше». Этого не будет, поэтому появился солдатский аудит”, - сказал Самарцев, отметив, что контроль общественности будет продолжаться.

Представитель Львовского союза безквартирных офицеров Руслан Тростинский отметил, что при поддержке активистов и граждан, СМИ и тех, кто имеет влияние на государственные структуры, офицеры готовы оказывать помощь в борьбе с коррупцией в госорганах.

В свою очередь информкоординатор офицерской общественной инициативы "Чистые погоны" Игорь Рудич заявил, что с помощью активистов и журналистов офицеры надеются, что смогут очистить «Авгиевы конюшни в Минобороны и структурах, которые разбазаривают жилье, квартиры, средства для военнослужащих Вооруженных сил Украины».