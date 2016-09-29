Адвокаты заявляют о саботаже судей при рассмотрении дел против виновных в преследованиях активистов Майдана (фото, видео)

Киев. 29 сентября. УНИАН. Адвокаты семей Героев Небесной Сотни заявляют о саботаже судей во время рассмотрения уголовных производств против виновных в преследованиях активистов Евромайдана, а также констатируют отсутствие существенного прогресса в досудебных расследованиях таких дел.

Об этом адвокаты Елена Сторожук, Павел Дикань и Роман Маселко заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН в ходе представления доклада на тему: «Ответственность за нарушение закона во время и после событий Евромайдана в Украине».

«За почти три года не достигнуто большого прогресса в установлении и привлечении к ответственности виновных в грубых нарушениях прав человека и многочисленных злоупотреблениях, которые произошли во время Евромайдана. Правоохранительная и судебная системы Украины демонстрируют очевидную неспособность эффективного и непредвзятого расследования дел, к которым приковано внимание всего мира», - сказала Сторожук.

По словам Диканя, несмотря на определенные достижения в расследованиях, установление многих подозреваемых, направление ряда дел в суды, прокуратура за время управления ею четырьмя генпрокурорами так и не приложила должных усилий для установления и привлечения к ответственности организаторов и участников преступлений (против активистов Революции Достоинства) среднего и высшего звеньев.

«Фактически, за три года расследования (дел Майдана) действия прокуратуры можно охарактеризовать как бессистемные, неорганизованные, недостаточно профессиональные. Главной проблемой прокуратуры сегодня остается отсутствие самостоятельности, независимости прокуроров и политическое влияние на дела. Единственное - мы не видим нарушений во время ведения судебного процесса против пяти экс-«беркутовцев» в Киеве. Можно сказать, оно рассматривается образцово. Но дела Майдана - это сотни дел не только в Киеве, но и в регионах», - сказал Дикань.

В свою очередь адвокат Маселко отметил, что во время разбирательств в судах «майдановских» дел приходится сталкиваться со всеми проблемами, которыми поражена отечественная судебная система, но в более концентрированном виде.

По словам Маселко, в ходе подавляющего большинства судебных процессов по рассмотрению дел, касающихся Майдана, судьи необоснованно возвращают обвинительные акты, передают производства от одного судьи или суда в другой, безосновательно берут самоотводы.

«Идет откровенный саботаж в судебных процессах со стороны судей, поскольку многие из них выносили приговоры по активистам во время Майдана. Во многих судах, в частности, в Киеве - в Дарницком, Оболонском, Шевченковском, Подольском, Деснянском - количество таких судей превышает десяток, или доходит до половины состава, в результате чего существует существенное воздействие на остальных судей суда. Понятно, что избежать конфликта интересов невозможно, и такая ситуация создает угрозу для непредвзятого и объективного рассмотрения дел», - сказал Маселко.

Он добавил, что при таких условиях судебные процессы по преступлениям против активистов Майдана фактически проходят в атмосфере предвзятости и откровенно враждебного отношения к потерпевшим.

«Поэтому без очищения судебной системы трудно рассчитывать на объективность рассмотрения таких дел», - подчеркнул адвокат.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/68173