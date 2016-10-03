Эксперты прогнозируют в октябре серьезные политические дискуссии вокруг бюджетного процесса и коммунальных платежей

Киев. 3 октября. УНИАН. В октябре серьезные политические дискуссии будут вестись вокруг бюджетного процесса и коммунальных платежей.

Такой прогноз высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«По нашему мнению, одним из главных событий в октябре будет бюджетный процесс, вокруг него очень серьезно будет вестись борьба политических оппонентов... по большому счету, октябрь может стать месяцем, который покажет, насколько будут реальными шансы того большинства, которое заявлено, проголосовать за этот бюджет», - сказал Бала.

По его словам, политические оппоненты власти также «воспользуются» темой коммунальных платежей и цены на газ.

«Вокруг всех этих моментов - цена на газ, электроэнергию и вообще коммунальных платежей, я думаю, что будут серьезные политические баталии», - подчеркнул Бала.

Говоря об основных тенденциях в политике, которых можно ожидать в октябре, Бала отметил тему Минских договоренностей. «Мы знаем, что 21 сентября в Минске Трехсторонняя группа договорилась о том, что произойдет отвод в конкретных пунктах, как бы перемирие. На самом деле он достаточно проблематичен, а люди, которые вовлечены в него, как первый вице-спикер Ирина Геращенко, так и Марчук, и Кучма, будут проявлять свою политическую активность», - сказал Бала.

Также в центре внимания в октябре будет работа Верховной Рады. «Последние события относительно голосования за отстранение судей показали очень большие проблемы. Октябрь будет для Верховной Рады достаточно непростым, учитывая те вопросы, которые будут в повестке дня», - сказал Бала.

Кроме того, в центре внимания останется судебная реформа, которая с 1 октября вступает в силу. «Вокруг этого также будут много говорить, о каких-то зарплатах судей, оппоненты власти будут это использовать», - отметил эксперт Бала.

Также, по его мнению, одной из главных тенденций октября будет противостояние НАБУ и ГПУ. «Именно борьба против коррупции будет элементом борьбы между двумя правоохранительными структурами, поскольку для генпрокурора важно показывать себя как главного борца с коррупцией», - добавил Бала.

Важными будут и вопросы безвизового режима, которые фактически должны решиться в октябре, а также война на востоке Украины как аргумент предвыборной борьбы кандидатов в президенты США, отметил он.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий обнародовал ТОП-20 индекса моделируемой политической активности на октябрь 2016 года.

По его словам, первую десятку возглавляет президент Украины, который набирает обороты в медийном пространстве, проявляет активность на внутренней и внешней арене. «Даже лучшие «друзья» вынуждены считаться с наглой агрессивной политикой хозяина Кремля. На этом фоне Порошенко возвращает внимание к Украине, Украина снова возвращается на шахматную доску международной политики, главным образом как рычаг в противостоянии с Путиным. Я думаю, что октябрь будет очень активным для президента в международном плане», - сказал Голобуцкий.

На втором месте - премьер-министр Владимир Гройсман, которого, по словам Голобуцкого, в октябре ожидает обсуждение бюджета, общение с фракциями, серьезная критика.

Также в ТОП-20 попадают председатель ВР Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, лидер фракции “Батькивщина» Юлия Тимошенко, генеральный прокурор Юрий Луценко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, глава администрации Игорь Райнин.