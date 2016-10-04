В Киеве хотят запретить гастроли передвижных цирков-шапито с животными

Киев. 4 октября. УНИАН. Зоозащитники и экологи совместно с группой депутатов Киевсовета подготовили проект решения горсовета о запрете в столице гастролей заезжих передвижных цирков-шапито, которые используют в своих номерах животных.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко и депутат киевского горсовета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Олеся Пинзеник.

Инициаторы проекта объясняют такой шаг жестоким обращением с животными в передвижных цирках. Это касается как условий транспортировки и проживания животных, так и методов их дрессировки, обеспечения питанием и тому подобное.

Как уверяет Борейко, ни одним из передвижных цирков-шапито не выполняются требования по содержанию диких животных в неволе, которые утверждены нормативами в приказе Министерства экологии Украины. По его словам, экологическая инспекция не может повлиять на ситуацию, так как законодательно предусмотренные штрафы в размере 100-250 грн очень малы, и владельцы таких цирков легко их платят и работают дальше, зарабатывая на выступлениях значительно большие средства и в дальнейшем продолжая экономить на затратах на содержание животных.

«Эти нормативы Минэкологии нигде не соблюдаются. Мы обследовали очень много передвижных зверинцев и цирков. Преимущественно это такие передвижные «Освенцимы» для животных, где какие-то пьяные лица охраняют животных. Там нет персонала. Там есть директор и несколько людей, которые этих животных выставляют на арену – так называемых «дрессировщиков». А там царит страшная антисанитария. 5-6 животных традиционно из двух десятков имеют видимые травмы. Содержатся они в ужасных условиях», – подчеркнул эколог.

В подтверждение его слов был продемонстрирован ряд фотоматериалов о том, в каком состоянии и в каких условиях проводят свою жизнь животные в передвижных цирках.

Председатель Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская со своей стороны напомнила о мировом опыте ограничения работы передвижных цирков-шапито с животными. Она также добавила, что и в Украине уже в трех городах запрещены гастроли таких цирков, которые в номерах используют животных. Она выразила надежду, что Киев в ближайшее время присоединится к этому опыту.

«Почему наше цирковое искусство не развивается в направлении постановки номеров, которые показывают феноменальные способности людей? Потому что легче пытками заставить животное что-то сделать. И на человеке вряд ли удастся сэкономить, а на животном легко, так как оно не может пожаловаться», – отметила Серпинская.

Она также сообщила о тех ужасных условиях, в которых видела животных в нескольких цирках-шапито, «за кулисы» которых ей удалось попасть.

«Животных перевозят в душных, без вентиляции трейлерах, в клетках, где животное иногда не может стать в полный рост. В клетке воздух летом раскален до 40 градусов и ледяной зимой. Без воды и еды. Животные постоянно живут в этих тюрьмах. Даже когда нет выступлений – животные находятся в этих трейлерах, клетках!» – подчеркнула зоозащитник.

На пресс-конференции была распространена копия подготовленного проекта решения «О прекращении размещения передвижных цирков-шапито с животными на территории города Киева».

Пинзеник, как один из авторов проекта, выразила надежду, что весь Киевсовет поддержит этот документ и решение будет принято до Нового года. Она добавила, что проект документа создан с участием 3 из 5 фракций Киевсовета. Сейчас, по словам Пинзеник, проект должен пройти еще комиссии Киевсовета и получить юридическое заключение.

«Здесь будет очень многое зависеть именно от юридических вопросов. Я не думаю, что будут проблемы с экологической комиссией. Единственное, что могут возникнуть вопросы у юристов. Это единственное, которое я вижу, препятствие в принятии этого решения до Нового года. Но я надеюсь, что до Нового года мы примем», – сказала Пинзеник.