Инициатива Киевсовета о запрете передвижных цирков-шапито с животными является профанацией - Кобзов

Киев. 4 октября. УНИАН. Президент Всеукраинской общественной организации «Цирковой союз Кобзова» Николай Кобзов считает профанацией и нарушением законодательства запрет на размещение на территории Киева передвижных цирков-шапито.

Об этом Кобзов сказал на пресс-конференции в УНИАН, комментируя соответствующий проект решения Киевского городского совета.

«Попытка запретить работу передвижных цирков на территории Киева – профанация и нарушение украинского и международного законодательства», - сказал Кобзов.

По его словам, ни в одной стране мира нет запретов на цирк-шапито. «Во всей Европе всего два стационарных цирка, в Германии 400 цирков- шапито, во Франции – 350, в Италии – более 150, и все они имеют животных. В Швейцарии – 50 цирков-шапито с животными»,- сказал Кобзов и добавил, что страны, которые полностью запретили цирки с животными – «это те страны, в которых, в принципе, и цирка-то нет», например, Израиль и Греция.

Кобзов отметил, что «Цирковой союз Кобзова» готов собрать рабочую группу, разработать определенные нормы относительно животных, выступающих в цирке, которые будут предусматривать их хорошее содержание.

«Мы не можем без животных работать, это будет уже не цирк, это будет какое-то шоу, на которое никогда не будут ходить дети», - сказал Кобзов.

Он пригласил всех желающих с 20 октября, когда Цирк Кобзова будет в Киеве с гастролями, в любое время посмотреть на условия содержания животных, на то, как их дрессируют. «Мы не будем готовиться, делать специальные пресс-туры, в любое время можно посмотреть, как содержатся животные, чем их кормят», - добавил Кобзов.

В свою очередь кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского, хозяйственного права и процесса Академии адвокатуры Украины Александр Федоришин отметил, что резолютивная часть проекта решения, которое предлагается на рассмотрение Киевсовету, четко регулирует норму о запрете деятельности каких-либо передвижных цирков.

Он также отметил, что нормы Хозяйственного кодекса определяют, что орган местного самоуправления не имеет права своими актами ограничивать на территории административно- территориальной единицы, на которую распространяется его компетенция, те или иные услуги, предоставление которых предусмотрено актами законодательства.

«Принятие подобного решения Киевским городским советом приведет к появлению неправомерных преимуществ в конкуренции, поскольку конкурентами цирков-шапито являются стационарные цирки. Если Киевгорсовет примет решение о запрете всех цирков-шапито, такое постановление будет подпадать под закон Украины про недобросовестную экономическую конкуренцию, и это будет уже вопрос к Антимонопольному комитету», - сказал Федоришин.

Он считает, что необходимо провести общественные слушания и не принимать поспешных решений по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, зоозащитники и экологи совместно с группой депутатов Киевсовета подготовили проект решения горсовета о запрете в столице гастролей заезжих передвижных цирков-шапито, которые используют в своих номерах животных.