Отмена моратория на продажу земли под виноградниками может стимулировать развитие отрасли в Украине – участник рынка (видео, фото)

Киев. 5 октября. УНИАН. Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, которые были распаеваны под виноградниками и садами, может поспособствовать развитию виноградарства в Украине, поскольку снизит риски потери земли для этого вида бизнеса.

Такое мнение в ходе круглого стола в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО» высказал винодел, основатель торговой марки «Колонист» Иван Плачков.

«Предлагаю отменить мораторий на продажу земли, которая была распаевана под многолетними насаждениями», - сказал Плачков.

Он отметил, что срок окупаемости бизнеса по выращиванию винограда и производству вина составляет около 20-25 лет. При этом виноградари часто сталкиваются с отсутствием возможности взять участок под виноградник в аренду на такое длительное время. К тому же, в случае прекращения договора аренды бизнес будет потерян. По словам Плачкова, средний размер пая под многолетними насаждениями в Украине составляет около 15 соток. Такой небольшой участок мало интересует арендаторов, поэтому в Украине достаточно много заброшенных садов и виноградников, посаженных еще в советское время.

По мнению Плачкова, решить эту проблему может снятие моратория на куплю-продажу земли сельхозназначения, но только для участков под многолетними насаждениями и только при условии сохранения их целевого назначения. То есть нужно законодательно запретить превращать приобретенный виноградник в поле для другого вида деятельности.

Кроме того, Плачков отметил, что реализация такой инициативы позволит отработать модель полноценного рынка земли.

Присутствовавший на круглом столе внефракционный народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Валентин Дидыч отметил, что считает предложение целесообразным и намерен предложить коллегам рассмотреть его на заседании.

«Это предложение правильное. Я считаю, что на нашем Аграрном комитете мы его обязательно рассмотрим», - сказал Дидыч.

Как сообщал УНИАН, по данным министерства аграрной политики и продовольствия Украины, площадь посадок новых виноградников в Украине с 2007 года сократилась в 50 раз и в 2015 году составила 100 га. В Украине на данном рынке преобладают крупные производители. На одного производителя в нашей стране приходится в среднем 800 га виноградников, тогда как во Франции – 13 га, а в Италии – 0,9 га.

Минагропрод планирует в ближайшее время подать в парламент законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. Рабочий вариант законопроекта предполагает продление запрета на куплю-продажу земли и внедрение механизма продажи прав ее аренды. При этом Верховная Рада в конце 2015 года обязала правительство подать этот законопроект еще в марте.

Фото-новости мероприятия: http://photo.unian.net/rus/themes/68288