Урожай винограда в 2016 году увеличится на 20-30%, до более 400 тыс. тонн - Минагропрод (видео, фото)

Киев. 5 октября. УНИАН. Урожай винограда в Украине в 2016 году, по предварительным прогнозам, увеличится на 20-30% и составит более 400 тыс. тонн.

Об этом в ходе круглого стола в рамках проекта «УНИАН-АГРО» сообщил заместитель начальника отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия департамента земледелия и технической политики в АПК Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Пустовит.

«Этот год для виноградарей будет более урожайным по сравнению с предыдущим – где-то порядка на 20-30% урожай будет выше прошлого года по всем категориям хозяйства», - сказал он.

При этом Пустовит отметил, что несмотря на рост урожая, украинских виноградников не хватит, чтобы полноценно обеспечить сырьем винодельческую отрасль. В частности, он объясняет это потерей значительной части виноградников в Крыму в результате аннексии полуострова.

«В связи с тем, что в 2013 году значительная часть виноградников осталась на территории аннексированного Крыма, Украина потеряла 30-32% виноградников», - отметил представитель Минагропрода.

Пустовит отметил, что в 2017 году существенно увеличится государственная поддержка отрасли.

«В проекте бюджета заложено 75 млн грн на финансирование программы по созданию питомников, а также учтена необходимость погашения кредиторской задолженности за предыдущие периоды - порядка 170 млн грн», - сказал он, отметив, что в 2016 году госбюджет предусматривал на эти цели только 15 млн грн.

Генеральный директор Украинской корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром» Владимир Кучеренко сообщил, что за последние 5 лет объемы производства тихих вин (не содержащих углекислый газ – УНИАН) в Украине сократились более чем в 4 раза – до 6 млн дал в 2015 году с 28 млн дал в 2010 году. Объясняет он это потерей значительной части территории Украины вследствие оккупации Крыма и значительным повышением акцизов.

«Мы наблюдаем падение более чем в 4 раза. Это частично обусловлено тем, что Крым стал оккупированной территорией, а частично также теми акцизами, которые вводятся. В прошлом году акцизы на некоторые вина, в том числе на игристые и шампанские вина – были повышены на 100%. Не понимаю, зачем это делать», - отметил Кучеренко.

Согласно его данным, падение производства по некоторым позициям и, в частности, игристым винам составило около 46%.

Директор ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Вячеслав Пономарев добавил, что, согласно его прогнозам, производство тихих вин в Украине в 2016 году сократится.

«Производство тихих вин в 2015 году составило 6,358 млн дал, экспорт – 99 тыс. дал, импорт – 1,280 млн дал. В 2015 году производство увеличилось на 5%, но с 2016 года значительно увеличились акцизы, и потому я считаю, что по результатам 2016 года будет падение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, производство виноматериалов в Украине в 2015 году сократилось на 2% по сравнению с 2014 годом и составило 17,35 млн дал. Так, украинские виноделы произвели 6,4 млн дал натуральных виноградных вин, 4,7 млн дал игристых и газированных вин, 2,96 млн дал коньяков, 1,4 млн дал плодово-ягодных вин, 1,6 млн дал вермутов и 1,1 млн дал вин с добавлением спирта.

В прошлом году выручка от экспорта украинского вина составила 38,2 млн долл., что на 6,1% меньше, чем в 2014 году. Основными импортерами были Россия (69,1%), Грузия (8,6%), Азербайджан и Германия (по 3,4%). Импорт вина в Украину сократился на 41,2% - до 56,4 млн долл. Основными поставщиками были предприятия Италии (29,8%), Франции (19,3%) и Грузии (14%).

По информации министерства, в Украине насчитывается приблизительно 1,5 тыс. культивирующих виноград хозяйств, из которых чуть более 100 производят вино или виноматериалы легально.

Фото-новости мероприятия: http://photo.unian.net/rus/themes/68288