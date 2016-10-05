Виноградари считают необходимым сохранить спецрежим НДС для отрасли (видео, фото)

Киев. 5 октября. УНИАН. Ассоциация виноградарей и виноделов Украины считают необходимым сохранить льготы по налогу на добавленную стоимость для отрасли, сообщил в ходе круглого стола в рамках проекта «УНИАН-АГРО» директор ассоциации Вячеслав Пономарев.

«С 2017 года виноградари лишаются какой-либо возможности оставлять этот налог (НДС – УНИАН) у себя в распоряжении, как это было, например, у 2015 году… Для отрасли это более 200 млн грн ежегодно. Это достаточно существенные средства для нас. А в условиях, когда отсутствует какая-либо государственная поддержка отрасли, мы становимся неконкурентоспособными», - сказал он.

Пономарев отметил, что на посадку и до плодоношения виноградника (около 4-лет с момента посадки) фермерам необходимо инвестировать 300 тыс. грн на гектар виноградника. А если они возьмут на эти цели кредит, требуемая сумма может вырасти вдвое – до 600 тыс. грн, поскольку учетная ставка банков для аграриев слишком высокая и может доходить до 25%.

«Никакой бизнес не может позволить себе эти средства, чтобы закладывать новые виноградники», - отметил Пономарев.

Также он отметил, что для того, чтобы сохранить объемы виноградных насаждений в Украине на прежнем уровне, необходимо ежегодно садить около 1,6 тыс. га виноградников. Для этого необходимо, чтобы власти возобновить систему государственных дотаций в отрасли.

«Раньше мы высаживали тысячи га виноградников, а в прошлом году мы посадили около 300-400 га. Для того, чтобы нам сохранять свои плантации хотя бы в том объеме, в котором они есть, необходимо ежегодно закладывать 1,6 тыс. га виноградников… Для того, чтобы эти 1,6 тыс. га винограда ежегодно возобновлять, нам необходимо всего 240 млн грн в год», - сообщил Пономарев.

Как сообщал УНИАН, последние изменения в Налоговый кодекс были приняты в конце декабря прошлого года. Верховная Рада частично отменила налоговую льготу для агропредприятий – спецрежим взимания НДС, которым они пользовались с 1990-х годов и который давал им возможность сохранять весь начисленный НДС на счетах предприятий. Сейчас все аграрии платят в бюджет определенный процент начисленного НДС в зависимости от вида деятельности. По договоренности с Международным валютным фондом эта льгота должна быть полностью отменена с 2017 года.

Фото с мероприятия: http://photo.unian.net/rus/themes/68288