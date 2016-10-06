В Украине стартовал проект по подготовке ветеранов АТО к работы на госслужбе (видео)

Киев. 6 октября. УНИАН. В Украине стартовал проект «За ветеранов к власти», целью которого является подготовка ветеранов АТО к работе на государственной службе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель директора общественной организации STUDENA, координатор проекта «За ветеранов к власти» Оксана Иванцив.

«Цель нашего проекта заключается в том, чтобы интегрировать активных лидеров из ветеранского сообщества в органы государственной власти и дать им определенные реальные полномочия для изменений в обществе и укрепления доверия к органам государственной власти путем налаживания плодотворного сотрудничества между государственными органами и ветеранским сообществом», - сообщила она.

Иванцив рассказала, что школы по подготовке ветеранов к работе в органах государственной власти будут работать в Киеве и Краматорске.

По ее словам, уже поступило более 80 анкет от ветеранов АТО. Анкеты можно подавать до 14 октября включительно, а занятия начнутся с 17 октября.

В свою очередь заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет заметил: «Ветеранское сообщество очень поддерживает этот проект. Мы сотрудничаем и на этапе представления кандидатов. Конечно, этими кандидатами, прежде всего, стали активисты нашего движения, которые уже более-менее знакомы с органами киевской власти. Мы очень верим в успех этого проекта, потому что видим, насколько существенные изменения он может принести».

Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко добавил, что реализация этого проекта поможет не только обновить управленческий аппарат, но и укрепить у людей доверие к власти.

«Сегодня все мы осознаем необходимость привлечения не только профессиональных, но и патриотически настроенных государственных служащих, чтобы Киев стал городом, с которого начинается качественная реформа управления. Мы первыми начали внедрять открытые конкурсы и их результат, а также результат работы таких служащих подчеркивает правильность избранного пути», – сказал Бондаренко.

Проект «За ветеранов к власти» инициирован ГО STUDENA в рамках Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Партнеры проекта: Киевская городская государственная администрация, Донецкая областная военно-гражданская администрация, Киевский городской союз ветеранов АТО.