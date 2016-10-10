Украинская ассоциация органов местного самоуправления обратится в ГПУ и МВД относительно ситуации с захватом власти в Затоке (видео)

Киев. 6 октября. УНИАН. Украинская ассоциация органов местного самоуправления обратится к органам центральной власти относительно рассмотрения ситуации с захватом власти в Затоке Одесской области.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил глава секретариата ассоциации Юрий Андрийчук.

В частности, присутствующие секретарь Затоковского поселкового совета Белгород-Днестровского горсовета Одесской области Галина Барановская, а также депутат этого совета Виктор Янюшкин рассказали, что 15 сентября в Затоке произошел силовой захват поселкового совета, вследствие чего его работа заблокирована.

По их словам, внутрь могут попасть лишь избранные лица, депутатов и секретаря совета не пускают; заработные платы не выплачиваются, образовались долги за электроэнергию и продукты питания для школы и детского сада, за другие хозяйственные операции. Местные жители обвиняют в организации захвата одесского адвоката Александра Погорелого, представителя эстонского инвестора Марселя Вихмана, и депутата Затоковского поссовета Наталью Вернигору, которая зарегистрирована как секретарь этого совета. В то же время они сообщают, что на сессии, на которой ее избирали ночью в мае этого года, присутствовало меньшинство депутатов, а документы сессии были подделаны.

«Все это из-за того, что некая компания, назвавшая себя инвестором, предложила свой проект по строительству набережной. Все бы хорошо, все были не против, мы их поддерживали в какой-то степени, но никто не понимал, что за этим кроется», - отметила Барановская, уточнив, что вопросы относительно участков набережной не поднимали и не голосовали.

«Украинская ассоциация районных и областных советов и ассоциация сельских и поселковых советов получили обращение от депутатов поселкового совета Затоки, где была просьба о том, чтобы мы приехали и встретились с депутатами и общиной по поводу проблемы… После того, как мы поехали, все это увидели, услышали, встретились с одной и с другой стороной, мы поняли, что нам надо дать возможность не одностороннему освещению проблемы», - отметил Андрийчук.

По его словам, будет рассмотрен вопрос обращения к органам центральной власти уже от имени ассоциаций, чтобы власть действительно вмешалась в эту проблему.

«Потому что если она не вмешается, то там могут произойти очень печальные события. Поэтому давайте предотвратим те проблемы, которые там назревают, они мешают делать реформу децентрализации, особенно в части объединения территориальных громад», - отметил он.

Андрийчук сообщил, что в ближайшее время планируется передать обращение ассоциации и обращения, которые уже поступили в ассоциацию, компетентным органам: Генпрокуратуре и МВД.