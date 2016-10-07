Общественные активисты создали Ассоциацию предприятий и предпринимателей города Киева и Киевской области для защиты малого и среднего бизнеса (фото)

Киев. 7 октября. УНИАН. Общественные активисты создали Ассоциацию предприятий и предпринимателей города Киева и Киевской области, призванную защищать малый и средний бизнес региона от незаконных действий властей, а также призвали всех небезразличных граждан присоединятся к общественному движению.

Об этом заявил председатель общественной организации «Ассоциация пивной индустрии» Александр Мельник на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас мы хотим анонсировать создание нового гражданского движения. Ситуация в стране и конкретно городе Киеве привела к тому, что мы решили объединится, выступить единым фронтом и сказать, что мы будем делать.

По его словам, власти Киева и области должны вернуть свою деятельность в правовое поле, в частности - выполнить решения судов о незаконности принудительного демонтажа малых архитектурных норм, а также решение Антимонопольного комитета об отмене запрета на продажу алкоголя во временных сооружениях.

«Мы готовы к диалогу с властями в любом месте и в любое время. Мы будем просить его инициировать, не доходя до конфликтов», - подчеркнул Мельник.

Заместитель председателя Ассоциации предприятий и предпринимателей города Киева и Киевской области Земфира Торохтий отметила, что новая организация поможет бизнесу отстоять свои законные права.

«Мы создали ассоциацию - объединение всех сфер бизнеса, всех народных силовых структур, юристов, предпринимателей, людей, которые просто неравнодушны, которые живут в Киеве. Мы приглашаем общественные объединения, силовые формирования, небезразличных граждан, которые хотят жить в городе Киеве. Мы объединяемся для прекращения мародерства и беззакония власти, для того, чтобы заставить правоохранительные органы и суды работать, заставить власть уважать конституцию и законы Украины, уважать граждан и их права. Хватить предпринимателей обзывать барыгами, негодяями, ворами. Такое впечатление, что предприниматели в стране Украина - это математическая погрешность, которая всем мешает», - отметила.

В то же время, председатель Ассоциации Ольга Коцько подчеркнула, что малый и средний бизнес сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны властей.

«Украина в агонии. Каждый сейчас должен разбудить в себе чувство патриотизма. Мы должны стать плечом к плечу как один, защитить свое имущество, свои права. Тут жить нашим поколениям, а не поколениям власти. Им все равно, где жить, они уже столько украли, что могут жить в любой точке земного шара», - отметила Коцько.

По ее словам, новосозданная Ассоциация будет предоставлять бизнесу круглосуточную консультативную, правовую и другую необходимую поддержку в защите своих прав и имущества в условиях давления со стороны властей.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подготовил иск в отношении Киевского городского совета из-за невыполнения им решения административной коллегии Киевского территориального отделения АМКУ об отмене запрета на продажу алкоголя во временных сооружениях, которое Киевсовет принял в марте текущего года.

Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство», его субподрядчики и районные администрации в течение 8 месяцев 2016 года демонтировали около 1360 коммерческих временных сооружений.

В начале сентября 2014 года мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в столице останутся только законно установленные и нужные киевлянам МАФы. Он сообщил, что встречался с представителями этого бизнеса и довел до их сведения намерения властей навести порядок в этой сфере. По словам мэра, тем владельцам МАФов, кто готов вести бизнес без нарушений и с учетом интересов города, будет предоставлена такая возможность. В планах городских властей оставить в столице до 7 тыс. МАФов.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/68327