Мэр Вышгорода, подозреваемый во взяточничестве, заявляет о политической мотивированности его дела (фото, видео)

Киев. 7 октября. УНИАН. Мэр Вышгорода Алексей Момот, который подозревается в вымогании 1 млн евро взятки, заявляет о политической мотивированности его дела.

Об этом Момот заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Это политически мотивированное, сфабрикованное дело", - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат, лидер партии "Воля" Юрий Деревянко утверждает, что дело против Момота было сфальсифицировано с целью отстранить его с должности мэра из-за попыток разрушить коррупционные схемы в городе, в частности, махинации с выделением земельных участков под строительство.

"Это - театрализованная постановка с участием сотрудников СБУ и прокуратуры Киевской области. И на месте Момота может оказаться любой мэр или сельский голова, который начал изменять систему - его по любому наспех сфабрикованному делу могут бросить в тюрьму", - заявил Деревянко.

Он отметил, что ему и адвокатам Момота удалось установить личность главного свидетеля по делу, который был использован правоохранителями для фабрикации дела против мэра Вышгорода. По словам Деревянко, этот свидетель сейчас находится в Харьковском СИЗО по обвинению в мошенничестве, и обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с открытым письмом, в котором в подробностях изложил факты, назвал фамилии и должности лиц, принуждавших его принять участие в фальсификации дела против Момота.

"Этот свидетель является ключевым, а поэтому мы обращаемся к господину Луценко, господину Сытнику, господину Холодницкому с просьбой, чтобы они лично взяли это дело на контроль и расследовали. Мы требуем, чтобы к этому свидетелю, который находится в Харьковском СИЗО и опасается за собственную жизнь, были применены все возможные меры защиты", - сказал Деревянко.

Он утверждает, что "на самом деле Момот никакой взятки не вымогал. Все, что он просил, - это чтобы представители застройщика "Еврострой 77" решили индивидуально вопрос с жителями переулка Прожекторный в городе, которые подлежали отселению, и предоставили им квартиры, предусмотренные законодательством Украины".

"В данное время следствие эффективно не ведется, никакие следственные действия не осуществляются, фактически как такового допроса Момота не было, сроки следствия продлеваются", - сказал адвокат мэра Александр Байдык.

"Хотелось надеяться на то, что будет проведено объективное расследование... У меня единственное опасение, чтобы со свидетелем ничего не случилось", - резюмировал Момот.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля СБУ заявила о задержании мэра Вышгорода Момота, который якобы вымогал взятку в 1 млн евро, и пятерых посредников.

По данным правоохранителей, Момот вымогал взятку от представителя строительной компании за нерасторжение договора на аренду участка и непрепятствование при застройке микрорайона.

17 апреля Печерский райсуд Киева избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. 18 апреля по Момота был внесен залог, и он вышел из СИЗО.

Позже Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киевской области об отстранении Момота от должности мэра Вышгорода, однако впоследствии Апелляционный суд Киева отменил это решение и восстановил его в должности.

Фото с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/68330