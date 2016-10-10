В Днепре в 29-30 октября состоится форум разработчиков на космическую тематику - конференция Space valley

Киев. 10 октября. УНИАН. В Днепре с 29 по 30 октября этого года пройдет конференция Space valley, в ходе которой пройдет хакатон (форум разработчиков) на космическую тематику, а также будут представлены инновационные проекты космических аппаратов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил организатор конференции, основатель космического инкубатора Space Hub Максим Ткаченко.

"Конференция будет состоять из двух блоков. Первый - это презентация технических проектов, будут показаны прототипы инновационных космических двигателей без реактивной тяги и бестопливные генераторы энергии. Вторая часть хакатона - это Home box. Это двухдневное мероприятие, где съедутся архитекторы со всей Украины и представят свои концепты домов-боксов, в которых можно жить на других планетах", - сказал Ткаченко.

В частности, он отметил, что в технической лаборатории Space Hub, в которой пройдет данная конференция, был разработан прототип двигателя нового поколения без реактивной тяги VRD.

"Испытания двигателя дали положительные результаты - созданный прототип может заменить существующие ионные двигатели, которые используются для коррекции орбит современных спутников", - сказал Ткаченко, добавив, что также в рамках данной лаборатории был разработан концепт спутника-бота U-1.

"Спутник предназначен для обслуживания других спутников на орбите, сбора космического мусора и вывода различных космических тел с основных орбит. Философия создания спутников-ботов формирует новую нишу на космическом рынке – «Орбитальные сервисы»", - отметил он.

Ткаченко также отметил, что вход на конференции будет свободным и призвал всех желающих принять участие в конференции зарегистрировать свои проекты на сайте spacevelley.pro.

Как добавил в ходе пресс-конференции участник команды-победителя конкурса NASA SpaceApps Challenge с проектом Mars Hopper Александр Буткалюк, такие мероприятия способствуют реализации научных проектов в Украине.

"Очень приятно, что в нашей стране проходят такие мероприятия, на которых собираются инициативные люди и появляются классные проекты. Все проекты бизнес ориентированы. В Украине начинает проявляться космический кластер - это проекты, готовые к международному масштабированию. Хотелось бы, чтобы их поддерживали частные инвесторы и государство", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство работает над формированием долгосрочной стратегии развития космической отрасли страны.

Согласно госбюджету на 2017 год, Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) может получить почти 2,9 млрд грн, тогда как в 2016 году общее финансирование ГКАУ составило 3,4 млрд грн, из которых на выплату долгов предусматривалось более 1,8 млрд грн.