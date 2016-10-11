20 октября во всех городах Украины по случаю Дня борьбы с заболеванием раком молочной железы состоится акция Pink Party

Киев. 11 октября. УНИАН. 20 октября, во Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, во всех городах Украины состоится акция Pink Party.

Об этом заместитель председателя правления ассоциации «Украинский центры новых технологий здоровья» Екатерина Блинова сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она подчеркнула, что рак молочной железы - одно из самых массовых заболеваний века, поэтому нужно привлекать как можно больше внимания к этой проблеме.

«В последние годы наша ассоциация инициирует всевозможные оздоровительные проекты, и мы стараемся охватить всю Украину. 20 октября на городских площадках и в клубах FitCurves состоится яркое и неординарное событие под названием Pink Party. Оно известно во всем мире. Мы хотим доказать, что заботиться о своем здоровье - важно и просто. Целью проекта является предотвратить болезни и поддержать женщин. В течение нескольких часов будут проходить интерактивные мастер-классы с врачами-онкологами, консультации с диетологами, а также выступления спортсменов и звезд эстрады. В Киеве в этот же день пройдет FitCurves- пробег, а также зажигательная и веселая вечеринка в стиле «живи, танцуя», - сообщила она.

Блинова также отметила, что в течение октября будут собраны средства, которые будут направлены на нужды городских клинических онкологических больниц и отдельно каждой женщины.

В свою очередь руководитель сети фитнес-клубов FitCurves Виолетта Шкуратова отметила, что сеть поддерживает подобные проекты.

«Мы уже 5 лет проводим акцию «Побеждая рак молочной железы». Эта акция нацелена на реабилитацию и помощь тем женщинам, которые уже столкнулись с этим заболеванием, а также на информирование женщин и проведение исследований. За эти 5 лет мы увидели, что все женщины знают и понимают, что профилактика, обследование и здоровый образ жизни - это важно. Мы увидели, что этот вопрос, к сожалению, находится на уровне теории, и наша задача - переместить его в практическую плоскость. Мы увидели, что недостаточно просто информировать женщин. Очень важно сделать их активными участниками этого процесса. У нас уже есть примеры. В наших клубах тренируются женщины, пережившие рак молочной железы, и мы наблюдаем за ними вместе с медиками, и видим существенное улучшение организма, улучшение психологическо-эмоционального состояния. Поэтому мы призываем всех женщин и всю украинскую общественность поддержать проект Pink Party», - сказала она.

Вместе с тем ведущий эксперт и практик направления «Акушерство и гинекология» сети лабораторных центров «Синэво», член Ассоциации акушеров и гинекологов Украины Ольга Щербакова отметила, что при наличии угрозы наследственного фактора женщина должна пройти генетический скрининг. В целом все женщины, чтобы предотвратить заболевание раком молочной железы, должны сдавать анализ крови на онкомаркер молочной железы, который показывает злокачественные образования за 3-14 месяцев до начала процесса вникания опухоли.

«Основное также - самообследование. Если женщина будет обследовать сама себя хотя бы один раз в месяц, она может предотвратить новообразования на ранних стадиях», - добавила она.

Генеральный директор Украинского центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Наталья Низова отметила, что в Украине нужно сосредоточить внимание на пропаганде здорового образа жизни и ответственность каждого за собственное здоровье.