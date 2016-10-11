Каждый четвертый закон, принятый Верховной Радой нынешнего созыва, был социальным - КИУ

Киев. 11 октября. УНИАН. Каждый четвертый закон, принятый Верховной Радой Украины нынешнего, VIII созыва, был социальным.

Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что об этом свидетельствуют данные мониторинга выполнения парламентскими фракциями избирательных программ и публичных обещаний, который проводится в рамках проекта КИУ «Дословно» и охватывает период с ноября 2014 по сентябрь 2016 года.

По словам Кошеля, за два года работы ВР депутаты приняли 196 законопроектов, которые стали законами, в том числе 49 - это законы, касающиеся социальной политики

Он отметил, что «это чрезвычайно высокий показатель, и это может свидетельствовать также о том, что, регистрируя социальные законопроекты или голосуя за них, парламентские фракции стараются, прежде всего, рекламировать свою политическую силу».

Вместе с тем, по словам Кошеля, прослеживается «несколько чрезвычайно негативных тенденций». В частности, он сообщил, что депутаты приняли 15 законов по защите прав участников АТО, военнослужащих и ветеранов, и из них 12 законов касались внесения изменений в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

«То есть в идеале картина должна выглядеть по-другому... Из 12 законопроектов о внесении изменений должен быть принят целостный один, который должен был бы быть компромиссом между депутатскими фракциями. Это крайне негативный показатель, когда регистрируются одинаковые законопроекты, когда после принятия изменений в закон через несколько недель буквально регистрируются новые изменения, и таким образом мы получаем такой малоэффективный законодательный марафон, когда парламент лишь в один закон вносит 12 изменений», - подчеркнул Кошель.

По его словам, «поэтому высокие показатели по количеству успешных законопроектов - каждый четвертый принятый закон - также объясняется и низкой эффективностью работы Верховной Рады».

Кошель напомнил, что фактически все шесть фракций парламента во время выборов дали ряд обещаний в части социальной политики.

Руководитель КИУ отметил, что в парламенте всего зарегистрировано 4 тыс. 422 законопроекта, и «это самый большой показатель в работе Верховной Рады, если сравнивать с предыдущими созывами», но среди них «есть очень большое количество так называемого «законодательного спама», то есть зачастую это идентичные законопроекты, законопроекты, дублирующие друг друга, и это крайне некачественные законопроекты, поэтому показатель количества зарегистрированных законопроектов ни в коем случае нельзя использовать для проведения анализа работы фракций».

Гендиректор КИУ отметил, что в связи с этим для анализа брали «успешные законопроекты», то есть те, которые стали законами.

«Наименьшее количество «успешных законопроектов» на сегодняшний день: у «Оппозиционного блока» - лишь два, у «Батькивщины» и «Самопомочи» - по 7 «успешных законопроектов», а лидерами по количеству «успешных законопроектов» являются три парламентские фракции: «БПП» - 19 законов, «Народный фронт» - 15 и «Радикальная партия Олега Ляшко» - 11 законов», - сказал Кошель.

По его словам, «основные акценты в своей законотворческой работе депутаты делают на законы, которые касаются социальной защиты участников АТО, военнослужащих, ветеранов войны, а также участников Революции Достоинства».