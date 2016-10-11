В Украине более 25 тыс. детей-сирот не имеют собственного жилья – правозащитники

Киев. 11 октября. УНИАН. В Украине по состоянию на 1 января 2015 года насчитывалось более 73 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из которых более 25 тыс. не имеют собственного или временного социального жилья.

Об этом во время круглого стола «Реализация прав детей-сирот и лиц из их числа на жилье» в УНИАН сообщила заместитель председателя общественного союза «Альянс по защите прав детей» Алина Тирновенко.

«За годы независимости в Украине возросло количество детей, чьи права на жилье невозможно реализовать за счет местных бюджетов, и поэтому для этого нужны государственные целевые субвенции. В течение 2015 года за счет государства было предоставлено детям такой категории 215 временных помещений, что составляет 1,8% от потребности. Итак, ситуация является критической, и ее надо решать», – сказала Тирновенко.

В то же время представитель белорусского правозащитного центра «Весна» Дмитрий Соловьев отметил, что в его стране ситуация с решением жилищных проблем детей-сирот несколько лучше, благодаря последовательно разработанной государственной программе, которая, в частности, предусматривает предоставление человеку после выхода из интерната временного или социального жилья с правом его аренды. Также люди такой категории имеют возможность получить льготный кредит на строительство или приобретение жилья.

Присутствующий на круглом столе заместитель департамента по защите прав детей Министерства социальной политики Украины Владимир Вовк согласился, что в Украине ситуация с соцзащитой сирот оставляет желать лучшего.

«Действительно, ситуация сложная и неудовлетворительная, потому что те темпы, которыми мы обеспечиваем детей-сирот жильем, свидетельствуют, что они должны жить вечно. 1,8% от потребностей ежегодно – это свидетельствует, что человеческой жизни не хватит. Выход из ситуации один – планирование средств для обеспечения жилья на всех уровнях с проведением градации и возложения обязанностей выполнения на самые низкие звенья – на органы местного самоуправления, на территории которых человек получил статус сироты или лишенного попечительства», – сказал Вовк.

Он добавил: «Приятно, что мы начали формировать модель и методы профилактики социального сиротства, модель внедрения социальных общежитий».

По его словам, в целом, чтобы одновременно решить проблему обеспечения жильем сирот, нужно 3 млрд грн бюджетных средств. «И то – это будет еще не жилье, а лишь крыша над головой», – отметил Вовк.