Общественные активисты выступают за сохранение исторического облика Киева (видео)

Киев. 11 октября. УНИАН. Общественные активисты призывают столичные власти остановить незаконное строительство в Киеве, уничтожение природных зон и исторического облика города. Об этом во время круглого стола на тему: «Киев - это европейская столица или каменное гетто?» в УНИАН сообщила активистка против незаконных застроек, глава общественной организации «Барви життя» Лидия Гончаренко.

«Наш Киев как один живой организм, ему необходимы парки, скверы, озера, детские площадки. Мы видим, что сейчас это все просто застраивается», - сказала Гончаренко.

По ее словам, активисты не раз обращались в органы местной власти с просьбами остановить незаконные действия столичных застройщиков, в результате которых разрушаются исторические здания, нарушается исторический облик города, исчезают природные зоны. Однако столичные власти никак не реагируют.

Присутствовавший на круглом столе местный житель Юрий Руголь, проживающий в историческом здании по ул. Коперника, 7, отметил, что, несмотря на то, что дом находится под охраной государства, в 4 метрах от него незаконно возводится 26-этажное здание, из-за чего исторический объект начал рушиться. «Уже потрескались стены, уже прорвало тепловые сети, а сейчас еще и разорвало газовые трубы», - сказал он, добавив, что общественность должна требовать через суды выполнения норм и законов, а незаконные стройки должны быть снесены.

Активистка Анна Дмитренко сообщила, что в зданиях по ул. Мечникова, 11 и ул. Марьяненко, 7 из-за незаконного строительства пошли трещины, а сами строительные работы являются причиной оползня на склоне возле дома.

«Застройщик строит небоскреб 30 этажей, а в соответствии с градостроительными условиями и ограничениями, которые нам предоставили, он имеет право строить только 27 метров – это даже не 6 этажей. Застройщик нарушил все, что можно. У нас рушится территория. У нас случился оползень возле дома на Марьяненко, который завалил все гаражи», - сказал она, добавив, что активисты обращались в прокуратуру, в Киевскую городскую государственную администрацию. «Все всё знают, все всё умалчивают», - резюмировала Дмитренко. Активистка против застройки станции метро «Героев Днепра» Дарья Герасько отметила, что разрешения выдаются на здания, строительство которых не предусмотрено в существующем генплане города. «В генплане города все эти строительства не отмечены, их нет, это уже грубое нарушение», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, в 2015 году в Киеве было остановлено порядка 50 незаконных строек. Среди них ЖК «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Схидна брама» и «Мозаика», которые осуществлялись без разрешительных документов. На самостроях была изъята строительная техника.