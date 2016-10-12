Адвокатское сообщество заявляет о незаконности переизбрания Совета адвокатов Киева (видео)

Киев. 12 октября. УНИАН. Адвокатское сообщество заявляет о незаконности переизбрания Совета адвокатов Киева.

Как заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат Надежда Коренная, 8 октября в Доме кино в столице прошла Конференция адвокатов города Киева, на которой присутствовали менее 10% адвокатов региона, и большинство делегатов конференции даже не слышали позицию и видение своих коллег относительно того или иного кандидата в состав Совета адвокатов.

«Около 30 адвокатов решили за всех адвокатов Киева, что нужно изменить состав Совета. Вопрос о переизбрании Совета адвокатов Киева не ставился. Большинство из новоизбранных членов Совета не были там, не был заслушан отчет... Я тоже числюсь в псевдообновленном составе Совета, но меня не спрашивали. Любое решение в отношении членов Совета должно быть публичным, и решения должны принимать большинство адвокатов региона», - подчеркнула она.

В свою очередь адвокат Леся Дубчак подчеркнула, что публичность и открытость в вопросе избрания членов Совета адвокатов Киева является залогом того, что будет доверие к людям, которых изберут в органы адвокатского самоуправления.

«В настоящее время у адвокатского сообщества города Киева, пока мы не оперируем полным пакетом документов, есть большие сомнения в легитимности этого собрания, а соответственно, ставится под сомнение решение о переизбрании Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и Совета адвокатов Киева», - сказала она.

Адвокат Игорь Покатило отметил, что «на сегодняшний день есть факт преступления. Адвокатуре Киева объявлена война. Все остальное – дебаты. Я думаю, что оценку этим действиям должен дать орган самоуправления Киева и Совет адвокатов, Квалификационно-дисциплинарная комиссия и адвокаты Киева». Он заявил, что считает целесообразным «выйти с предложением в Совет адвокатов о создании организационного бюро с созывом внеочередной конференции адвокатов Киева для вынесения вопроса о противодействии захвату органов адвокатского самоуправления».