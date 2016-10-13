Украинская аграрная конфедерация предлагает внедрить рынок земли в Украине через запуск пилотного проекта в одном из регионов (видео, фото)

Киев. 12 октября. УНИАН. Рынок земли в Украине может быть внедрен через запуск пилотного проекта в одном из регионов нашей страны, который позволит сельским жителям убедиться в эффективности этого механизма, сообщил народный депутат, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в ходе круглого стола в рамках специального проекта "УНИАН-АГРО".

"Года, который предусмотрен для принятия окончательного решения (об отмене моратория на продажу земли – УНИАН), достаточно, но только для внедрения пилотного проекта в каком-то регионе, чтобы люди убедились, что их не обманывают. Активно это делать, как это предлагает Международный валютный фонд, ни в коем случае нельзя”, - сказал он.

Козаченко добавил, что введение рынка земли в стране будет способствовать росту капитализации бизнеса и улучшению доступа сельскохозяйственных предприятий к краткосрочным денежным ресурсам. Однако он утверждает, что поскольку резкая отмена моратория на продажу земли, предлагаемая Международным валютным фондом, будет происходить на фоне падения прибыльности предприятий и отсутствия господдержки, фермеры опасаются, что их обманут.

"Все это надо учитывать", - подытожил Козаченко, добавив, что окончательное решение о внедрении рынка земли в Украине должно быть принято с учетом мнений всех участников рынка и профильных ассоциаций.

Фото круглого стола: http://photo.unian.net/rus/themes/68405