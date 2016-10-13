Земельная реформа в Украине возможна только после комплексного усовершенствования законодательства – эксперт (фото, видео)

Киев. 12 октября. УНИАН. Земельная реформа в Украине возможна только при условии, что Верховная Рада примет комплексный пакет законопроектов в сфере земельных отношений, поскольку нормативное урегулирование отдельных инструментов неэффективно.

Такое мнение высказал глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик на круглом столе в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО».

По словам Скоцика, в Украине существует всего 17 инструментов, действующих в сфере земельных отношений, среди них аренда, эмфитевзис, передача в наследство и т.д.

«Выступает исполняющий обязанности главы Аграрного комитета, говорит, что эмфитевзис (возможность отчуждения права аренды земельного участка – УНИАН) – это то, что нужно сейчас сделать. Но это один из 17 инструментов. Выступает министр (аграрной политики и продовольствия – УНИАН), говорит, что право покупки-продажи арендных прав – это то, что мы должны сейчас сделать. Но это только один из 17 инструментов. Мы должны сложить все эти инструменты вместе. Для этого мы должны были давным-давно посадить самую лучшую экспертную группу специалистов, которые есть в нашей стране, отработать комплексный пакет законодательства, вынести его на обсуждение в обществе», – сказал Скоцик.

Он отметил, что Аграрная партия уже работает над созданием такого полного пакета законопроектов по регулированию оборота земель сельскохозяйственного назначения. При этом, по словам Скоцика, принятие указанных законопроектов потребует не больше года, в то время как проведение земельной реформы может затянуться на более длительный период.

«У меня есть сомнения, что мы сможем это сделать (провести земельную реформу – УНИАН) за один год, но как минимум принять полный пакет законодательных инструментов мы можем», – сказал эксперт.

Также он отметил, что проведение земельной реформы необходимо осуществлять поэтапно, сначала внедряя новые нормы регулирования земельных отношений в нескольких областях, а затем уже распространяя их по всей Украине. Однако окончательное решение относительно отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения должно приниматься на референдуме при условии отсутствия политических спекуляций на данной теме.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года. Вместе с тем, введение рынка земли является одним из главных условий сотрудничества с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.

Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Фото круглого стола: http://photo.unian.net/rus/themes/68405