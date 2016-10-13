Жители Броваров намерены требовать в суде отмены строительства жилого комплекса на территории соснового леса

Киев. 13 октября. УНИАН. Община города Бровары (Киевская обл.) выступает против передачи территории лесного массива в центре города площадью 5,5 га под строительство многоэтажного жилого комплекса и намерена обратиться в Броварской городской суд, чтобы защитить свои интересы.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН юрист, правозащитник Анна Малиновская, представляющая интересы жителей микрорайона в Броварах, где строительная компания «Альянс Новобуд» планирует возвести данный комплекс.

Она отметила, что отведенная под строительство данного комплекса земля относится к лесному фонду Украины и находится под охраной государства. Однако при рассмотрении общиной города разрешительных документов на данное строительство было выявлено, что в 2007 году членами комиссии был составлен акт, согласно которому на этой земле находится кустарниковая растительность, а земля классифицирована как земля сельскохозяйственного назначения. При этом, по ее словам, в мае 2016 года уже другая комиссия составила акт, согласно которому на данном участке находится многолетний лес.

"Снаружи застройки находятся 127 деревьев, которые будут срублены. Хочу отметить, что возраст сосен, которые подлежат вырубке, от 40 до 80 лет, это значит, что с 2007 года и по сегодняшний день такой лес не мог появиться в центре города. Получается, что комиссия не заметила многолетних насаждений, которые сейчас община города хочет сберечь", - отметила правозащитник.

Она также сообщила, что, помимо запланированной вырубки 127 деревьев, в пределах отведенного под застройку участка находятся еще 166 деревьев, из них 135 больших сосен, которые также будут частично повреждены, так как находятся в непосредственной близости к стройплощадке.

Малиновская добавила, что данный факт лег в основу заявления, которое 12 октября депутаты городского совета подали в Броварское отделение Национальной полиции, чтобы установить законность действий вышеупомянутых членов комиссии, принявших данное решение в 2007 году, и в настоящее время община города ожидает ответа.

"Я обращаюсь к депутатам городского совета с просьбой проявить политическую волю и сохранить лес. Не дайте ему погибнуть, создайте вместо многоэтажного дома еще один красивый парк», - сказала Малиновская.

В свою очередь присутствующая на пресс-конференции член штаба по разработке генерального плана города Бровары, архитектор Ирина Никитчина подчеркнула, что этот застройщик имеет практически все разрешительные документы на строительство жилого дома, однако сумма компенсации городу при вырубке леса недостаточная для закупки новых деревьев.

«Застройщик уплатил в бюджет города около 300 тыс. грн. Мы смотрели, что для 127 деревьев получается по 2400 грн на одно дерево, а сам саженец четырехметровой сосны стоит почти 7 тыс. грн", - отметила она.

Кроме того, архитектор подчеркнула, что данный земельный участок был получен застройщиком в аренду по поддельным документам, так как строительство любых многоэтажек в данном месте запрещено строительными нормами, а также требованиями плотности населения относительно площади.

Депутат Броварского городского совета Андрей Саук, который также присутствовал на пресс-конференции, высказал полную поддержку жителям города и отметил, что выступит с предложением к мэру города о выделении данному застройщику другого равнозначного земельного участка под застройку.

Он также сообщил, что запланировано проведение внеочередной сессии депутатов Броварского городского совета, в ходе которой будет рассмотрен данный вопрос.

На сегодня из числа жителей города организован круглосуточный патруль вблизи лесного массива, установлены камеры наблюдения с прямой видеотрансляцией происходящего вокруг деревьев, созданы сообщества в соцсетях и специальный сайт для координации действий инициативной группы и для информирования общественности.

Как сообщали СМИ, в августе мэр Броваров Игорь Сапожко разрешил застройщику "Альянс Новобуд" (жилые комплексы "Зеленый квартал" и "Лесной квартал") срезать в городе несколько сотен деревьев ради новой застройки.