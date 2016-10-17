Центр экспертиз "ТЕСТ" огласил результаты национального исследования молока (фото, видео)

Киев. 17 октября. УНИАН. Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» огласил результаты национального исследования молока и презентовал новый знак «Чистоту збережено», который будет информировать потребителей о том, что перед ними по-настоящему чистое молоко. Об этом сообщил глава центра экспертиз Валентин Безрукий в ходе пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил Валентин Безрукий, выбирая молоко, украинцы сегодня обращают внимание на такие критерии, как свежесть, натуральность, вкус. Однако этого недостаточно, чтобы приобрести действительно качественный продукт. Ведь молоко, полученное от больной коровы, тоже может считаться свежим и натуральным. Поэтому «ТЕСТ» предложил вывести на передний план чистоту молока и три ее главные составляющие: здоровье коров, отсутствие добавок и сохранение температурного режима. По этим трем критериям эксперты проанализировали 16 образцов молока. Из них 6 образцов – это молоко с базара, которое было куплено в разных городах. Два образца эксперты приобрели в Киеве и по одному – в Одессе, Харькове, Днепре и Львове. Также в исследовании приняли участие 10 популярных марок пастеризованного молока, продаваемые в магазинах.

Чтобы оценить здоровье коров, эксперты проверили наличие в молоке гормонов и антибиотиков, нитратов, сальмонеллы, количество соматических клеток, указывающих на наличие у животных такого заболевания, как мастит. При проверке молока на наличие добавок эксперты исследовали такие показатели, как плотность (разбавление водой), жирность, наличие растительных жиров, соды, аммиака. О соблюдении или несоблюдении правильного температурного режима молока свидетельствовали его кислотность, а также микробиологические показатели.

Как отметила руководитель отдела тестирований центра экспертиз «ТЕСТ» Нина Кильдий, также присутствовавшая в ходе пресс-конференции, результаты проведенного исследования показали, что большинство марок промышленного молока получили оценки «хорошо» и «отлично». В то же время все образцы домашнего базарного молока имели серьезные проблемы с микробиологией. «Молоко, которое продается на базаре, – это сырое молоко, оно не проходит никакой температурной обработки, и в этом заключается его опасность. Само по себе молоко, пока оно теплое и сразу от коровы, еще может быть безопасным. Дальше его уже нельзя употреблять в сыром виде, его обязательно необходимо кипятить», – сказала Нина Кильдий.

В рамках пресс-конференции представители «ТЕСТа» презентовали знак «Чистоту збережено». Его смогут получить производители, продукция которых соответствует всем трем критериям чистоты. Такое молоко должно быть от здоровых коров, не содержать никаких добавок и оставаться охлажденным от надоя до полки.

Присутствовавший на пресс-конференции директор департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Мороз поприветствовал появление знака «Чистоту збережено».

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2015 года центр экспертиз «ТЕСТ» провел исследования и выявил, что треть образцов пастеризованного молока в Украине (различных производителей) не соответствует стандартам качества. Глава центра экспертиз «ТЕСТ» Валентин Безрукий в декабре прошлого года сообщил, что в целом фальсификация на рынке молочной продукции в Украине возрастает. На примере сливочного масла он показал, что за последние два года доля фальсификаций масла увеличилась более чем в два раза – с 34% в 2013 году до 64% в 2015 году. Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» – общественная организация по защите прав потребителей, специализирующаяся на сравнительных тестированиях с 2001 года. За 15 лет работы организация провела 573 тестов и проанализировала более 6,5 тыс. товаров (промышленных товаров и продуктов питания).

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/68529