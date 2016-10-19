22 октября в Киеве откроется персональная выставка известного украинского художника Владислава Метелкина "Моя Украина".

22 октября 2016 года в 17:00 состоится открытие персональной выставки известного украинского художника Владислава Метелкина «Моя Украина», которая приурочена к 25-летию творческой деятельности художника.

Это настоящий подарок для ценителей классического искусства, высокого профессионализма и истинного патриотизма!

Владислав родился в поселке Метелкино города Северодонецка Луганской области. Не смотря на название «малой родины» Метелкин – это не псевдоним, а настоящая фамилия. Безграничной любовью к родной земле, к красоте украинской природы, зарожденной в Юго-Восточной Украине художник безустанно делится все 25 лет творческой деятельности.

Вырастая вместе с Украиной, Мастер с безграничной любовью отображает такую привычную, но неповторимо-бесценную красоту просторов родной земли. Каждый взмах кисти освещен солнцем, каждая картина - это энергичный живой пейзаж, напитанный теплом, гармонией и уютом. Это художник, который тонко чувствует силу родной природы, безупречно воплощая ее на холсте, с легкой радостью обогащает мир добротой, искренностью и Божьею благодатью.

В программе выставки с 23.10 по 23.11.2016:

Мастер-класс живописи для начинающих, круглые столы, лекции, чат-встречи с зарубежными поклонниками и Премьера неожиданного кино о художнике.

В программе вечера 22.10.2016:

- Мастер-класс живописи

- Создание новой работы совместно с коллегами-друзьями художника

- Лотерея (розыгрыш работ художника)

- Празднование и неформальное общение

- Музыкальное сопровождение

Открытие выставки: 22 октября 2016 года в 17:00.

Вход по пригласительным, для представителей СМИ – по предварительной аккредитации.

Место проведения: Галерея «Гамма», ул. М. Грушевского, 9 .

Выставка будет работать с 23 октября до 23 ноября 2016 года

Контакты: 096 356 92 43; 097 177 01 07, e-mail: gallerygamma@gmail.com

www.gamma-gallery.com