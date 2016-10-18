Россия отказалась включить ЕС в качестве третьей стороны в транзитный спор с Украиной в ВТО – Представительство ЕС (фото, видео)

Киев. 18 октября. УНИАН. Россия отказалась включить Европейский Союз в качестве третьей стороны в спор в рамках Всемирной торговой организации относительно блокирования РФ украинского транзита, однако не сможет этого сделать на следующих этапах рассмотрения дела.

Об этом заявил председатель торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и представительства ЕС «#EUkrаine».

«Есть один конкретный кейс, который Украина инициировала во Всемирной торговой организации, касающийся запрета транзита, введенного Россией в этом году. В рамках этого конкретного дела Украина обратилась к ЕС с просьбой стать заинтересованной третьей стороной. Я должен сообщить, что первой реакцией, которую ЕС получил от России, являлся отказ в просьбе стать третьей стороной при рассмотрении дела», – сказал Бердж.

По его словам, на данном этапе рассмотрения Россия имеет полномочия не допускать ЕС в качестве третьей стороны, однако на следующих этапах возможности блокирования у нее не будет.

«Сейчас они (Россия – УНИАН) могут это сделать. Но если дело дойдет до следующих этапов рассмотрения, а я уверен, что дойдет, то Россия не сможет препятствовать вовлечению ЕС, поэтому беспокоиться не о чем», – заверил Бердж.

Как сообщал УНИАН, ранее еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сообщила, что Европейский Союз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) официальное письмо о намерении присоединиться в качестве третьей стороны к искам, поданным Украиной в ВТО против торговых и транзитных ограничений со стороны Российской Федерации.

15 сентября Украина в рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров по российской территории в направлении третьих стран.

Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих комитетов ВТО. Причем доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

Фото круглого стола:http://photo.unian.net/rus/themes/68556