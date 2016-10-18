Соглашение об ассоциации с ЕС предоставляет равные возможности для украинского сельского хозяйства и промышленности - Представительство ЕС (фото, видео)

Киев. 18 октября. УНИАН. Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не содержит особых преференций для тех или иных отраслей экономики, предоставляя равные возможности как для украинского сельского хозяйства, так и для промышленности.

Об этом заявил председатель торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и Представительства ЕС #EUkrаine.

«Я хочу сказать, что проблемы, которые характерны для промышленности и сельского хозяйства, на самом деле одинаковы. Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли предоставляет много возможностей для всего спектра промышленного и сельскохозяйственного производства. Во всех случаях, когда мы говорим о высокотехнологичном производстве или о базовых отраслях, таких как сельское хозяйство, вопрос состоит в том, чтобы стать конкурентоспособным путем производства качественных товаров и отвечать требованиям современного рынка. … Мы говорим о глобальных производственных цепочках. Зона свободной торговли позволяет Украине встроиться в них в разных местах и на разных этапах. Таким образом, развивается экономика и создаются рабочие места», - сказал он.

В свою очередь, вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко, присутствовавший на круглом столе, подчеркнул, что Украине для встраивания в глобальные цепи добавленной стоимости необходима качественная и современная промышленная политика, которая не будет использовать устаревшие протекционистские инструменты.

«Государство не уделяет внимания промышленной политике, а если и уделяет, то речь идет о каких-то достаточно странных целях из серии «введем пошлину на экспорт металлолома или запретим экспорт леса и объявим это элементом промышленной политики». Если предположить, что, возможно, когда-то в Украине будет построена мебельная промышленность, то к тому времени эту мебель будут печатать на 3D-принтерах, а традиционное производство мебели уйдет в небытие, будучи неконкурентоспособным», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 млрд долл.

Украинские экспортеры промышленной продукции будут платить на 20% меньше в бюджет Европейского Союза в случае вступления в силу решения ЕС о расширении квот на беспошлинный ввоз некоторых видов украинской продукции. Решение должно быть одобрено странами-членами ЕС и Европарламентом.

Кабинет министров 11 октября принял постановление о создании Национального комитета промышленного развития Украины, который призван способствовать производству товаров с высокой добавленной стоимостью и развитию различных отраслей промышленности для стимулирования экономического роста.

Фото с пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/68556