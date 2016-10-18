Украина в этом году исчерпала основные квоты на беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС – Минагропрод (фото, видео)

Киев. 19 октября. УНИАН. Украина в текущем году исчерпала все основные квоты на беспошлинный экспорт сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, за исключением мясной продукции.

Об этом сообщил директор департамента международного сотрудничества Министерства аграрной политики и продовольствия Александр Романовский на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и Представительства ЕС #EUkrаine.

«У нас выбраны квоты на мед, овес, сахар, крупы, в частности ячменную, солод, обработанные томаты. Кстати, обработанные томаты являются перспективным продуктом, который пользуется спросом на европейском рынке. Также исчерпаны квоты на виноградные и яблочные соки, мы также можем наращивать (поставки – УНИАН). Также исчерпаны квоты по курятине, пшенице, кукурузе и почти на 100% выбрана квота на ячмень», – сказал он.

По словам Романовского, неисчерпанными из-за сложностей сертификации являются только квоты по мясной продукции, а также по другим несущественным группам товаров.

«Невыбранными остаются квоты по мясной продукции, за исключением куртины, а также некоторые квоты, например, на грибы, чеснок. Основные большие квоты Украина выбирает постоянно и демонстрирует хорошие показатели. В частности, можно вспомнить тот же сахар, который мы начали экспортировать, и он пользуется спросом. Это продукция с большой добавленной стоимостью, и это важно для наших производителей», – отметил он.

В то же время, генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас Высоцкий, присутствовавший на круглом столе, подчеркнул, что темпы использования украинскими аграриями квот на беспошлинный экспорт будут расти.

«Процесс попадания украинской аграрной продукции на рынок ЕС может занимать от года до пяти лет, но однозначно это нелегкое дело получается у украинских аграриев, получается успешно. Я более чем уверен, что этот темп продолжится и большинство квот будут исчерпываться и в дальнейшем», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты на беспошлинный экспорт некоторых видов продовольственных товаров, продукции химической отрасли и промышленности на европейских рынок.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также государства – члены ЕС.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 млрд долл.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/68556