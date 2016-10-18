Комитет Верховной Рады по евроинтеграции ожидает от Кабмина внесения в парламент проекта решения об отмене моратория на экспорт леса - депутат (фото, видео)

Киев. 19 октября. УНИАН. Комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции ожидает от Кабинета министров Украины внесения в парламент проекта решения об отмене моратория на экспорт леса, что является обязательным условием получения 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом сообщила народный депутат, глава подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами ЕС комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец 18 октября на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и Представительства ЕС #EUkrаine.

«Уважающие себя политики, которые берут на себя обязательство, его придерживаются. Сказал слово - должен выполнить. Я думаю, что в очередной раз мы будем ждать от Кабинета министров проекта решения по устранению того, что мешает сейчас работать и ограничивает определенные возможности Украины (проекта решения об отмене моратория на экспорт леса - УНИАН)», - сказала она.

По словам депутата, Украина должна продемонстрировать готовность выполнять взятые на себе обязательства в условиях лояльности международных партнеров в вопросе увеличения квот на беспошлинный экспорт украинской продукции в ЕС.

«Я думаю, что Украина продемонстрирует ответ на беспрецедентный пересмотр соглашений, когда через 9 месяцев Европейский Союз пересматривает и увеличивает квоты. Подобное в Европейском Союзе ранее происходило через 2-3 года, а Украина получила это через 9 месяцев. Мы понимаем, что нам идут навстречу», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, снятие моратория на экспорт леса-кругляка, введенного в 2015 году сроком на 10 лет, а также организация выплат внутренним переселенцам являются ключевыми условиями выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн долл.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, мораторий противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам председателя торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николаса Берджа, запрет на экспорт леса-кругляка, снятие которого является обязательным условием предоставления Украине 600 млн долл. макрофинансовой помощи от Европейского Союза, может привести к отказу некоторых стран утвердить предложение Еврокомиссии о расширении квот на украинскую продукцию.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/68556