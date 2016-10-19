В Киеве 21-23 октября состоится конкурс красоты среди кукол в рамках международных выставок авторских кукол и рукоделия (видео)

Киев. 19 октября. УНИАН. В Киеве 21-23 октября в Международном выставочном центре пройдут международные салон авторских кукол «Модная кукла» и выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров».

Об этом главный редактор журнала «Модное рукоделие», который выступает организатором салона кукол и выставки «Золотые руки мастеров», Юрий Шуманский сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Изюминкой» салона он назвал проведение конкурса красоты среди авторских кукол, которых в целом будет представлено более 2 тысяч. Как отметил Шуманский, свои работы в этом году представят 197 художников-кукольников, которые приедут из всех регионов Украины, а также из стран Европы. Победительницы будут выбираться в двух номинациях: «Мисс Модная кукла - симпатия журналистов» и «Мисс Модная кукла - симпатия зрителей». Лучших кукол будут выбирать путем голосования, которое состоится в первый день работы выставки с 10.00 до 12.00.

Шуманский также сообщил, что во время салона, помимо кукол, будут представлены мишки Тедди и другие авторские игрушки.

Кроме того, в рамках выставки «Золотые руки мастеров» более 270 мастеров из 15 стран мира представят, в частности, работы по бисероплетению, вышивке лентой и другие.

Также на выставке соберутся производители материалов, современных инструментов для творчества и хобби.

«И один из центральных моментов этой выставки - конкурс, который мы проводим уже не первый год, конкурс бисероплетения для детей. Это уже будет 5-й такой конкурс. В нем мы объединили 64 участников, и будет представлено на конкурсе 107 работ детей как из Украины, так и из других стран», - отметил представитель организатора выставки Елена Ветрова.

По словам Шуманского, поскольку выставки проводятся уже много лет, в частности, в этом году, салон куклы организован в двенадцатый раз, а рукоделия – четырнадцатый раз, то наблюдается тенденция к увеличению интереса людей к искусству рукоделия.

«Среди авторов, которые примут участие в выставке, очень много людей, которые не заканчивали специальных учебных заведений, академий, а посвящали свою жизнь другим профессиям, но впоследствии поняли, что тот талант, который им дан, надо выразить, донести до людей. И благодаря тому, что люди приходят и видят все на нашей выставке – для многих это становится толчком для дальнейшего развития, для кого-то это даже стало новой профессией», - сказал он.

Шуманский сообщил, что в раках выставки можно будет пообщаться с мастерами, будет организовано проведение мастер-классов по различным направлениям рукоделия, в которых могут принять участие все желающие.

Входной билет на выставку будет стоить 30 грн, но все льготники и дети до 15 лет смогут бесплатно посетить выставку.