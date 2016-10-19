В Киеве в Дворце "Украина" 27 октября состоится грандиозное музыкальное шоу "Битва оркестров" (фото, видео)

Киев. 19 октября. УНИАН. В Киеве в Дворце «Украина» 27 октября состоится грандиозное музыкальное шоу «Битва оркестров».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН режиссер-постановщик этого действа Виктор Сирота.

«27 октября во Дворце «Украина» на одной сцене сойдутся два ведущих столичных коллективы – Национальный академический оркестр народных инструментов под руководством Виктора Гуцала и Заслуженный академический оркестр ансамбля песни и танца ВСУ под руководством Дмитрия Антонюка»,- сказал Сирота.

По его словам, проекту «Битва оркестров» нет аналогов во всем мире.

«Битва оркестров» - уникальный проект компании «Magic Box», стартовал весной 2015 года, когда музыкальном ринге сошлись лучшие оркестры Одессы, Львова, Николаева, Харькова и Киева»,- отметил Сирота.

Он сообщил, что в ближайших планах «Битвы» - привлечение к шоу лучших европейских оркестров.

Сирота пояснил, что, по концепции шоу, на сцене одновременно находятся два коллектива, которые якобы бросают друг другу вызов и пытаются превзойти своих коллег собственным мастерством и изобретательностью. Музыкальная битва состоит из трех частей: «Авторские произведения», «Национальные шедевры и современные хиты» и «Самые известные мировые хиты».

«Шоу создается прямо на глазах зрителей, разрушая стереотипное восприятие симфонической музыки. «Битва оркестров» - это настоящее событие, которое не оставит равнодушным ни одного слушателя»,- заверил его режиссер-постановщик.

Он отметил, что зрители смогут увидеть яркое световое шоу, хореографию в исполнении Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. Также в шоу примут участие «звездные» гости - Виктор Павлик, Ольга Чубарева, Даша Суворова, Феликс Финдер, коллектив Open Kids.

Сирота отметил, что победителей будут выбирать зрители, голосуя своими билетами.

«Возле сцены и в фойе будут стоять ящики и боксы, и зритель будет голосовать своими билетами»,- добавил он.

Дирижер Заслуженного академического оркестра ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Дмитрий Антонюк, в свою очередь, отметил, что проект очень сложный по техническому обеспечению.

«Действительно, 55 человек оркестра народных инструментов... у нас еще будет хор, который нам разрешили взять на некоторые композиции. То есть, технически обеспечить светом, сделать это на европейском уровне, чтобы живые оркестры естественно звучали в большом зале почти на 4 тысячи зрителей, озвучить солистов, - это чрезвычайно сложные вопросы»,- сказал Антонюк.

Дирижер Национального академического оркестра народных инструментов Украины Олег Кунтий подчеркнул, что изюминкой шоу будет то, что оркестры не одинакового состава.

«Совместить это, чтобы мы звучали и дополняли друг друга - это будет действительно достаточно интересно»,- сказал он.

Народный артист Украины Виктор Павлик отметил, что будет петь с обоими оркестрами.

«Я уже знаю, что я буду петь и с тем коллективом, и с тем, но пусть это останется тайной. Поверьте мне, это будет очень интересно и очень неординарно, энергетика будет непревзойденной, потому что все будет вживую»,- отметил певец.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/68573